تآكل عظام الفك.. إليك أبرز الأسباب

الوكيل الإخباري- كثيرا ما تعيد العظام تشكيل نفسها مع التقدم في العمر، وتعد هذه عملية صحية تزيل العظام وتستبدلها حسب الحاجة، ولكن عندما تتم إزالة العظام بشكل أسرع مما يمكن استبداله بشكل طبيعي، يحدث التدهور ويمكن أن يجعل عظم الفك أكثر عرضة للكسر، ويمكن أن يحدث هذا في عظم الفك العلوي أو السفلي.



نستعرض في التقرير التالي أعراض وأسباب تآكل عظام الفك، وفقًا لـ "Cleveland clinic"



أعراض تآكل عظم الفك

تتغير أعراض تآكل عظام الفك حسب كمية العظام المفقودة والحالة الصحية للفك والأسنان، ومن أبرز الأعراض ما يلي:



-تغير في ملامح الوجه نتيجة فقدان العظام



- ألم عند المضغ



- ظهور التجاعيد في التكون حول الفم



- تغيير شكل الأسنان



- الصداع



- آلام الوجه



- آلام الفك



- صعوبة الكلام



ما أسباب فقدان العظام في الفك؟

يمكن أن يحدث فقدان العظام في الفك لعدد من الأسباب، تتمثل فيما يلي:



سقوط الأسنان



السبب الأكثر شيوعًا لفقدان العظام هو سقوط الأسنان، يتم الحفاظ على عظم الفك من خلال أنشطة مثل المضغ والعض، يبدأ تدهور عظم الفك عند خلع الأسنان البالغة وعدم استبدالها، في السنة الأولى بعد قلع الأسنان يفقد 25٪ من العظام، ويستمر فقدان العظام مع مرور الوقت.



عندما تكون الأسنان مفقودة فإن جزء من عظم الفك الذي يثبت الأسنان في الفم لم يعد يتلقى التحفيز اللازم ويبدأ في الانهيار، لم يعد الجسم يستخدم عظم الفك أو يحتاج إليها لذلك تتآكل.



التهاب اللثة



تُعد طبقة البلاك السبب الرئيسي لالتهاب اللثة، البلاك عبارة عن غشاء لزج عديم اللون يلتصق بالأسنان عند وتحت خط اللثة، عندما يتم إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا، يمكن أن يتصلب البلاك ويتسبب في التهاب اللثة واحمرارها وتورمها ونزيفها بسهولة.



التهاب دواعم السن



يتأثر التهاب دواعم السن بالبكتيريا التي تلتصق بسطح السن، جنبًا إلى جنب مع الاستجابة المناعية الشديدة العدوانية لهذه البكتيريا، إذا تطور التهاب اللثة إلى التهاب دواعم السن، فإن أنسجة اللثة الداعمة والعظام التي تثبت الأسنان في مكانها تتدهور، يمكن أن يؤدي الفقد التدريجي لهذا العظم إلى ترخي الأسنان وفقدانها.



أطقم الأسنان



قد يؤدي ارتداء أطقم الأسنان المثبتة إلى زيادة معدل تدهور العظام، يوضع هذا النوع من أطقم الأسنان فوق خط اللثة لكنه لا يوفر أي تحفيز مباشر للعظم الأساسي، مع مرور الوقت يتدهور العظم ويسبب ارتخاء طقم الأسنان ومشاكل في الأكل والتحدث، إذا بدأت أطقم الأسنان في الارتخاء فقد يتطلب إعادة تركيبها.



صدمة الوجه



عندما تحدث صدمة في الوجه، تتضرر الأسنان بشدة أو تنكسر أو تتساقط، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان عظم الفك.



التهاب العظم



يعتبر نوعًا من العدوى البكتيرية في عظم الفك ونخاع العظم، يؤدي إلى الالتهاب، ويتطلب علاج التهاب العظم المضادات الحيوية وإزالة العظم المصاب.



علاج تآكل عظام الفك

يمكن علاج تآكل عظام الفك من خلال اتباع ما يلي:



ترقيع العظام



العلاج الأكثر شيوعًا لضمور عظم الفك هو ترقيع العظام، يمكن لهذا الإجراء إصلاح مواقع الزرع ذات البنية العظمية غير الملائمة بسبب عمليات خلع سابقة أو أمراض اللثة أو الإصابات، كما يوفر الفرصة لاستعادة الوظائف والمظهر الجمالي.



رفع الجيوب الأنفية



يتم عن طريق وضع بطانة الغشاء بعيدًا عن الفك وإدخال مادة التطعيم العظمي في المنطقة المصابة لدعم العظام.

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