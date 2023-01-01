الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

الفرجات: أكثر من 905 آلاف زائر للبترا ومشروعات لتعزيز مكانتها عالميا

حادث تدهور يودي بحياة الشابين عليان وجرادات

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

450 خدمة على تطبيق سند مطلع العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

رسميا.. دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنغن

إصابة شاب بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 30 صاروخا

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

التربية تنعى وفاة الطالب سيف الطورة

الأحد، 01-01-2023 10:02 ص

تجنباً للخرف .. خبيرة أعصاب تقدم 5 طرق للحفاظ على صحة الدماغ

2020_12_7_17_58_42_889


الوكيل الإخباري-كشف خبراء أن نحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الخرف، ويتم تشخيص نحو 10 ملايين حالة جديدة كل عام، بينما يعتبر مرض ألزهايمر السبب الرئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لطبيبة الأعصاب فيرنا بورتر، فإن هذا العضو المعقد، يدير كل ما نقوم به من نوم وجوع وتفكير وانفعالات وحركات.

وقد شاركت بورتر، أخصائية الأعصاب ومديرة خدمة الخرف ومرض ألزهايمر والاضطرابات العصبية الإدراكية في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية، العناصر التي يمكن أن تعزز نشاط هذا العضو المعقد الذي لا غنى عنه.

التحدث والتعرف على أشخاص جدد

التغذية الصحية السليمة

الحصول على قسط كاف من النوم

ممارسة رياضة المشي يومياً

التمارين الذهنية
 
اضافة اعلان

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63aea2234236044dfd69e6b0

علماء يفندون أسطورة ضرورة احتواء النظام الغذائي على كمية كبيرة من الخضار

tbl_articles_article_20155_19711a06e47-d0f8-4548-ae20-e3ed29583d70

5 أسباب للاستيقاظ المتكرر أثناء الليل

image

برودة القدمين .. الاسباب وافضل الطرق لمواجهتها منزلياً

czo1NDoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMyLzIwMjIxMjI5MjAyODIyMTk0RjAuanBnIjs=

تقرير أمريكي: 57% من الأورام ليس لها اختبار فحص

هارفارد-بزنس-ريفيو-ممارسة-الرياضة

خبراء يوضحون ما يجب تناوله قبل التمارين الرياضية

i_90964

8 طرق سريعة للتخلص من دهون البطن

أخبار متعلقة
i_90964

8 طرق سريعة للتخلص من دهون البطن

OIP (2)

دراسة : بعض أدوية السكري تحمي من الخرف

OIF (1)

كلنا نفقد الذاكرة أحياناً.. لكن متى يجب استشارة الطبيب؟

image

دراسة : الدماغ يستيقظ 100 مرة في النومة الواحدة