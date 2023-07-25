تجنبها .. أطعمة تسبب حرقة المعدة

الوكيل الإخباري- أوصت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي، الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة، بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون، والتي من شأنها مُضاعفة الآلام، مثل البطاطس المقلية واللحوم الدهنية، كالنقانق والخضروات والفواكه الحمضية، مثل البصل والجريب فروت والبرتقال واليوسفي، بالإضافة إلى الحلويات.



وبخلاف ذلك، ينبغي تناول الخضروات والفواكه قليلة الحمضية، مثل الكوسا والبروكلي والقرع العسلي والقرنبيط والجزر والموز والبطيخ والعنب.



كما ينبغي الابتعاد عن بعض المشروبات، مثل التي تحتوي على الكافيين، كالشاي الأسود والقهوة، بالإضافة إلى المشروبات الغازية والصودا، بينما يمكن تخفيف المتاعب من خلال شرب الحليب كامل الدسم والمياه المعدنية.



وأضافت الجمعية أن الإصابة بحرقة المعدة بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً تعد أمراً طبيعياً، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب في حال الإصابة بحرقة المعدة بشكل متكرر؛ نظراً لأن التعرض المتكرر لحمض الهيدروكلوريك يمكن أن يتسبب في حدوث تلف دائم للمريء، كما يزداد خطر الإصابة بسرطان المريء.

اضافة اعلان

24