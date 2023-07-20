الخميس 20-07-2023
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الخميس، 20-07-2023 05:24 م

احذر.. هذه الأطعمة تفسد مع ارتفاع درجات الحرارة

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الوكيل الإخباري- يتزايد خطر التسمم الغذائي بسبب سرعة تلف وفساد الأطعمة، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. والتسمم الغذائي حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها بشكل سريع على الأشخاص بعد تناول طعام غير صحي.

ويحذّر الأطباء من خطر التسمم الغذائي خلال الموجات الحارة التي تؤثر على العديد من الدول في فصل الصيف، فارتفاع درجات الحرارة يحول الأطعمة إلى مصدر للسموم، حيث تزيد الجراثيم الموجودة بنسب ضئيلة في الطعام من نموها وتكاثرها عند التعرض للحرارة.

وتعد أطعمة الأطفال مثل أكياس الشيبس والشوكولاتة، عرضة للفساد والتلف خلال درجات الحرارة العالية، كما ٱن المايونيز المستخدم مع الوجبات السريعة قد يكون خطيرا.

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اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته ومشروبات العصير، من الأغذية المعرضة للفساد عند تعرضها للهواء الخارجي لأكثر من 12 ساعة، والفواكه والخضراوات التي تظهر عليها علامات البكتيريا والأطعمة التي لم يتم استهلاكها بعد يجب تجنب تركها لفترات طويلة خارج الثلاجة.

وتشكل الأغذية المعلبة الفاسدة خطرًا مماثلًا، ولذلك يجب التأكد من مدة صلاحية المعلبات وعدم تجاوزها، ويجب تجنب ترك اللحوم والحليب ومشتقاتها دون تبريدها لأكثر من ساعتين وضرورة طهيها جيدًا لتجنب حوادث التسمم الغذائي.

 




 

 


 

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