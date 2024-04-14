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الأحد، 14-04-2024 12:20 م

تحذير! الأطعمة المصنّعة خطر على جهازك التنفسي

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الوكيل الإخباري - أظهر بحث جديد أجرته جامعة أديلايد أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وحلل الباحثون بيانات 96 ألف شخص بين عامي 1999 و2018، تضمنت استهلاك الأغذية المصنّعة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

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ووفق "مديكال إكسبريس"، وجد البحث أن من اتبعوا نظاماً غذائياً يتكون من أكثر من 40% من طعامهم من الأطعمة المصنّعة لديهم خطر أعلى بنسبة 26% للوفاة بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن.


كما أدى تناول هذه النسبة من الأطعمة المصنّعة إلى ارتفاع خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة بنسبة 10%، بما في ذلك سرطان الرئة، والأمراض المزمنة.


وتشمل أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة رقائق البطاطس المقلية، والشوكولا، ومصاصات الحلوى، والبسكويت، واللحوم المصنعة، والدجاج المقلي، والمشروبات الغازية، والآيس كريم.


وقالت النتائج: "هذه الأطعمة مليئة بالمواد الحافظة والمواد المضافة التي تدخل مجرى الدم وقد تساهم في الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي".

 

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