السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

تفريغ حمولة السفينة "أوبن آرمز" بالكامل في غزة

تنظيم الاتصالات: 196 مجموع أعداد مشغلي البريد العاملة حتى نهاية عام 2023

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني

الأونروا: سوء التغذية يصل لمستويات غير مسبوقة بين أطفال غزة

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة حمد بخان يونس تحت غطاء مدفعي مكثف

الأرصاد: أمطار ورعد تشهدها المملكة لمدة 4 أيام اعتبارا من هذا الموعد

تركيا: إنقاذ وضبط 68 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إزمير

إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية لتوزيع المساعدات في غزة

السبت، 16-03-2024 01:51 م

أطعمة تسبب الصداع النصفي

2_723786


الوكيل الإخباري - حذّرت طبيبة الأعصاب الروسية أناستاسيا تاراسوفا من أن نوبات الصداع النصفي قد يكون سببها بعض الأطعمة التي يتناولها الناس دون علمهم بالآثار السلبية التي تتركها على الصحة.

اضافة اعلان

وحول الموضوع قالت الطبيبة:"لتجنب نوبات الصداع النصفي يجب الحذر من تناول بعض الأطعمة التي تتسبب بتهيج الجهاز العصبي، ومن الأطعمة التي قد تتسبب بنوبات الصداع ومنها النقانق، وبعض أنواع اللحوم المصنعة".


وأضافت:"هناك العديد من أنواع الجبن التي قدد تتسبب بتلك المشكلات أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة للحوم والأسماك المدخنة، وبعض أنواع المكسرات والبقوليات، ومخلل الملفوف، فهذه المواد تسبب نوبات الصداع لاحتوائها على مادة التيرامين".


وأشارت الطبيبة إلى أن التيرامين هو مركب كيميائي طبيعي يتشكل من تحلل الحمض الأميني تيروسين، وهذا المركب يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في الدماغ ما يتسبب بنوبات الصداع".

 

وتبعا للطبيبة فإن نوبات الصداع النصفي قد تنجم أيضا بسبب المنتجات التي تحيوي على الكافيين، كما ينصح الذين يعانون من هذه المشكلة بالابتعاد عن والحمضيات والفواكه الاستوائية.


ونوهت تاراسوفا إلى ضرورة الابتعاد عن مسببات التوتر، وحذّرت من أن الجوع يمكن أن يسبب نوبات الصداع النصفي أحيانا.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2024-03-11-e3586fb607

ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام على المشروبات الغازية؟

446107_59_1710581450

علامات مبكرة للسرطان ينبغي الحذر منها

135-194537-important-keep-teeth-healthy-ramadan_700x400

نصائح هامة للعناية بصحة الفم في رمضان

555555

نصائح لتعزيز الصحة العقلية في رمضان

عصير-780x470

مشروب رمضاني شهير يحارب السرطان ويحد من السمنة.. تعرف عليه

kknnnnnnnnnn

كيف تتخلص من الحموضة بعد إفطار رمضان في دقائق؟

أخبار متعلقة
ه

لن تشعر بالعطش أبدا.. أفضل 15 نوعا من الأطعمة المُرطبة

10492126-1197779322

هكذا يستعد مريض الصداع النصفي لشهر رمضان

0e72fea1b1

الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بـ32 مرضاً خطيراً