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الثلاثاء، 09-04-2024 02:15 م

6 عوامل ترفع خطر الإصابة بأزمة قلبية

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الوكيل الإخباري - قال الصليب الأحمر الألماني إن الأزمة القلبية تحدث عندما يتعرض واحد أو أكثر من الشرايين التاجية للانسداد فجأة، ما يؤدي إلى نقص إمدادات الدم إلى عضلة القلب، مشيراً إلى أنه في أسوأ الحالات يحدث فشل القلب والوفاة.

وأوضح الصليب الأحمر أن عوامل الخطورة، التي تؤدي إلى الأزمة القلبية، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وداء السكري والسِّمنة والتدخين، بالإضافة إلى التقدم في العمر.

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الأعراض
وتتمثل أعراض الأزمة القلبية في شحوب الوجه والشعور بألم شديد خلف عظمة الصدر والشعور بألم في الذراع اليسرى أو في الكتف وقِصر النفس وضيق التنفس والتعرق.


وقد تشمل الأعراض أيضاً آلام الأسنان والفك وآلام الظهر والضعف والتعب الشديد والغثيان والقيء.

 

وينبغي استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ حياة المريض.


وللوقاية من الأزمة القلبية، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والمكسرات والحبوب الكاملة، مع الإقلال من السكر والملح والدهون والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والعمل على إنقاص الوزن، فضلاً عن الإقلاع عن التدخين.

 

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