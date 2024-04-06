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السبت، 06-04-2024 09:00 ص

تجنبها- عوامل تزيد من خطر الإصابة بتقرحات الفم

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الوكيل الإخباري - تقرحات الفم هي حالة تسبب أعراضًا مرضية غير مريحة للبعض، وتتميز التقرحات بأنها تظهر على شكل دوائر صفراء وحوافها حمراء وملتهبة، ولا يزال سبب الإصابة بهذه القرح الفموية غير معروف، ولكن هناك العديد من العوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة بها.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بتقرحات الفم
1. مشاكل هرمونية أو اضطرابات في هرمونات الجسم بشكل عام قد تكون سببًا وراء هذه المشكلة.
2. تغير شكل الأسنان أو أن تكون الأسنان حادة ومدببة قد تسبب هذه الجروح والتقرحات.
3. ردود فعل تحسسية تجاه بعض الأطعمة أو المواد التي قد تسبب تحسسًا لدى البعض.
4. بعض المشكلات التي تصيب المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي قد تظهر على شكل قرح في الشفاه والفم.
5. بعض حالات تركيب طاقم للأسنان قد تكون عرضة لتلك التقرحات بين الحين والآخر.
6. نقص الجسم لبعض المكملات الغذائية قد يكون سببًا لظهور هذه التقرحات.
7. الحالة النفسية قد تؤثر أيضًا على ظهور هذه القرح أو التقرحات الفموية، مثل أعراض الاكتئاب وغيرها.
8. بعض المستحضرات التجميلية أو التنظيفية للفم قد تؤثر على ظهور هذه التقرحات داخل الفم، مثل معجون الأسنان وغيرها.
9. إصابات سابقة أو مشكلات وصدمات في الوجه والأسنان قد تسبب هذه المشكلة أيضًا.
وينصح بزيارة الأخصائي عند الإصابة بهذه التقرحات إذا صاحبتها أعراض متفاقمة أو إذا لم يتم علاجها خلال أيام.

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