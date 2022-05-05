تحذير خطير حول إذابة اللحوم خارج الثلاجة

الوكيل الاخباري - نقل موقع Clean Eating الطبي معلومات أشارت إلى أن ترك اللحوم النيئة لساعات متتالية خارج الثلاجة قد تكون طريقة غير صحية.

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وبين الموقع، أن اللحوم تصبح أكثر حساسية وعرضة للبكتيريا بمجرد وصولها إلى درجة حرارة الغرفة، انه لا يمكن أن تنمو البكتيريا أو تتكاثر بمجرد تجميد اللحوم وتخزينها في درجات حرارة أقل من 40 درجة فهرنهايت أي حوالي 4 تحت الصفر سيلسيوس.



وأكد الموقع على أن ترك اللحوم على المنضدة أو في الحوض طوال اليوم أثناء تذويبها يعني أنك تسمح للحم بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 4 تحت الصفر، وبمجرد أن تصل درجة حرارة اللحم إلى 5 درجات أو أعلى، فإنه يدخل منطقة الخطر البكتيري.



واشار الى انه كلما أصبح اللحم أكثر دفئاً، زادت سرعة البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، عندما يذوب اللحم، لن يذوب بالتساوي، حيث سيذوب الجزء الخارجي أولاً، تاركًا المركز لا يزال متجمداً، ما يعني أن الطبقة الخارجية من اللحم الني ستقضي معظم الوقت في منطقة الخطر، حيث تجمع البكتيريا التي يحتمل أن تكون خطرة بسرعة أثناء إذابة الجليد من الداخل.



ونوهت إلى أن إذابة اللحوم بالماء الساخن على وجه الخصوص فكرة سيئة للغاية لأن الماء الساخن ستبدأ في طهي اللحم في هذه العملية، حيث يذوب الجزء الخارجي أسرع من الوسط.



وشدد الموقع على أن هناك طريقة واحدة مضمونة لجعل اللحوم تصل إلى درجة الحرارة المناسبة تماماً دون المخاطرة باستهلاك البكتيريا الخطيرة، وهي إذابة الثلج في الثلاجة.



ويعتبر إذابة الثلج في الثلاجة الطريقة الأكثر أماناً لإذابة اللحوم المجمدة، حيث يستغرق الأمر وقتاً حوالي 24 ساعة كاملة في معظم الحالات، لكنها الطريقة الوحيدة المضمونة. ( البيان)

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