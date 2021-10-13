الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : الوزارة ستنفذ خطة إصلاح شاملة

سلطات الاحتلال تهدم منزلا في قلنسوة بأراضي 48

الملك والملكة يعودان إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قطر

أمانة عمان لـ الوكيل: 4 مشاريع استراتيجية كبيرة استعدادا للأمطار

الصحة النيابية تناقش أبرز معوقات قطاع المختبرات الطبية

الملك يطلع على غرفة عمليات أمن بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر

مصر.. حريق هائل في قاعة مؤتمرات قبيل افتتاحها - صورة وفيديو

انهيار جديد لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

صحة جرش لـ الوكيل: فيروس شيغيلا جرثومي

إغلاق 7 محطات تحلية مياه شرب في الزرقاء منذ بداية الشهر الحالي

الأربعاء، 13-10-2021 02:37 م

تحذير رسمي.. لا تستخدموا هذه الأدوية دون استشارة الطبيب فهي قاتلة

60c2e80c40e4e086b9cecb158c5a51aefbf469e327cfb33ba15aaeba7cf17e25_3816036


الوكيل الاخباري - حذرت هيئة الأدوية المصرية من الانسياق خلف مواقع التواصل الاجتماعي في استخدام بعض الأدوية، مؤكدة أن استخدامها الخاطئ قد يؤدي إلى الوفاة.

اضافة اعلان


وأصدرت الهيئة، الحكومية، تحذيرات شديدة من خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم، مؤكدة أن هذه الأدوية تتسبب في خطورة بالغة، وتعرض حياة متعاطيها للخطر، وفقا لموقع "مصراوي".

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن "البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات (الكورتيزون)، بشكل خاطئ، اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية".


وأضافت، بأن هناك اعتقادا أيضا بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، وهو "اعتقاد خاطئ"، مشددة على أن الإفراط في استخدام هذه الأدوية قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل "الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي، والنقرس، ونقص البوتاسيوم، وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة".


وناشدت الهيئة المصرية بضرورة استخدام الأدوية الهرمونية والستيرويدات (الكورتيزون)، ومدرات البول في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبي، وعدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Avoine

مزايا تناول رقائق الشوفان يومياً

DY4WAC2WsAAhx_y

آلام الساق تنذر بانسداد الشريان المحيطي

f74f6ea3db0740a947d3315d8acc25cd

أعراض تؤكد إصابة الطفل بحساسية البيض

اسبرين

لجنة أمريكية توصي بعدم استخدام كبار السن الأسبرين بسبب مخاطر كبيرة

دش

دراسة تقدم طريقة للاستحمام قد تساعد على حرق الدهون

tbl_articles_article_26456_329e910d4be-71ea-4c42-a82d-4ce6fd0734b2

أطعمة ممنوع تناولها خلال فترة العلاج الكيميائي لسرطان الثدي