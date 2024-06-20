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الخميس، 20-06-2024 03:51 م

تحذير من ارتداء الحذاء الرياضي دون جوارب

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الوكيل الإخباري- حذرت مجلة Stylebook من ارتداء الحذاء الرياضي دون جوارب، بسبب زيادة إفرازات العرق مقارنة مع ارتدائه بجوارب.

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وأوضحت المجلة أن زيادة التعرق تتسبب في تكاثر البكتيريا والجراثيم، والإصابة بالتهابات بكتيرية وعدوى فطرية مثل فطريات الأقدام.


وينطبق ذلك على الأحذية الرياضية من الكانفاس أو الجلد، والأحذية لممارسة الرياضة أو لأنشطة الحياة اليومية. ولتجنب هذه المخاطر الصحية، يجب ارتداء جوارب من خامة جيدة التهوية مثل القطن، مع مراعاة غسل الحذاء الرياضي من حين إلى آخر وتعقيمه بإسبراي مضاد للبكتيريا.

 

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