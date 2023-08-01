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الثلاثاء، 01-08-2023 11:06 ص

تحذير من القيام بحك الجسم اذا واجهتك لدغة بعوض !

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الوكيل الإخباري- أوضحت الطبيبة الروسية تاتيانا رومانينكو، لماذا لا ينبغي حك مكان لدغات البعوض.

وتقول الطبيبة في حديث تلفزيوني، "عند حك مكان اللدغات، يزداد خطر الإصابة بالعدوى، وخاصة في الطقس الحار. أي قد يظهر جرح كبير مع تورم وتقيح بدلا من موضع اللدغة غير المؤذي. واعتمادا على حالة منظومة المناعة، قد تسبب الإصابة بالعدوى مضاعفات على شكل خراج يتطلب تدخلا جراحيا".

وتضيف، علاوة على ذلك، يمكن ان يسبب حك مكان اللدغة رد فعل تحسسيا، وقد يصبح سببا في تورم الجلد.

وتقول، "عندما نحك موضع اللدغة، يبدأ الجرح بالنزف، يصاحبه خروج بعض المواد التشطة بيولوجيا، الغرض منها وقف النزيف. وهذا بالطبع يؤدي إلى سلسلة أخرى من التفاعلات الكيميائية الحيوية، ما قد تؤدي إلى الوذمة".

وتشير الطبيبة، إلى أن البعوض يمكن أن ينقل العدوى أيضا. لذلك إذا ارتفعت حرارة الجسم بعد لدغة البعوض من الضروري استشارة الطبيب.

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روسيا اليوم 

 




 

 


 

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