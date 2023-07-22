بخلاف حمى الضنك .. 4 أمراض تنتقل من البعوض للبشر

الوكيل الإخباري- بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر حالة الطوارئ بمنطقتي القصير وسفاجا بالبحر الأحمر، بعد الاشتباه في انتشار حمى الضنك التي تنتقل للبشر عن طريق البعوض

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نوضح في السياق التالي أبرز الأمراض التي تنتقل للبشر عن طريق البعوض، حسبما جاء في موقع "Web md".



أمراض تنتقل من البعوض للبشر



1- حمى الضنك

تعد حمى الضنك مرض ينتقل للإنسان عن طرق البعوض وتتسبب في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا، ويمكن أن تؤدي إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وهذه الحالة يطلق عليها حمى الضنك النزفية.



2- فيروس زيكا

عدوى فيروس زيكا هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض، وفي الغالب تكون أعراضها خفيفة، حيث تبدأ بالحمى والطفح الجلدي، مع وجود آلام في المفاصل واحمرار في العين، لكن تزداد خطورة الفيروس على السيدات الحوامل وأطفالهن.



3- فيروس غرب النيل

ينتقل فيروس غرب النيل من البعوض إلى البشر، ومن المحتمل عدم ظهور أي أعراض، ومع ذلك، قد يصاب بعض الأشخاص بالحمى أو آلام المفاصل أو الإسهال أو القيء أو الطفح الجلدي، وقد تظهر بعض من المضاعفات النادرة ، مثل التهابات الدماغ التي تسمى التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، ولا يوجد لقاح لها.



4- الملاريا

تحدث الإصابة بمرض الملاريا، نتيجة لانتقال طفليات وحيدة الخلية إلى جسم الإنسان، عن طريق لدغة أنثى بعوضة تسمى "انوفيليس".



يعاني معظم المصابين بالملاريا من الحمى والصداع وآلام الظهر ورعشة الجسم وآلام العضلات والغثيان والقيء، بالإضافة إلى تضخم الطحال وفقر الدم وصعوبة التنفس والإسهال الشديد وانخفاض ضغط الدم ونزف من أماكن مختلفة بالجسم وتدهور الوعي والتشنجات والغيبوبة.



5- الحمى الصفراء

يأخذ هذا المرض اسمه من أحد أعراضه، وهو اليرقان، الذي يمكن أن يجعل لون البشرة يميل إلى اللون الأصفر، بالإضافة لظهور بعض الأعراض الأقل خطورة، مثل الصداع وآلام الظهر والقشعريرة والقيء.

الكونسلتو الطبي