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السبت، 18-09-2021 01:01 م

تحذير من 'الكعب العالي' بعد الإصابة بكورونا.. أضرار مميتة

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الوكيل الاخباري - قال الطبيب الروسي سيرغي توكاريف، كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة في منطقة الأورال الفيدرالية، إن الدورة الدموية تضعف لدى الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا، ويمكن أن يؤدي ارتداء أحذية عالية الكعب إلى تفاقم هذا الأمر.

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وفقًا للطبيب، أثناء متلازمة ما بعد الإصابة، يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم بنسبة 13 في المئة، ويمكن أن يؤدي الضغط الإضافي على الساقين والأوردة إلى أمراض خطيرة في الجهاز القلبي الوعائي، بما في ذلك الانسداد الرئوي.

 

وبالتالي قد تحدث السكتة القلبية والوفاة.


أوصى توكاريف بارتداء أحذية مريحة للمرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية، وكذلك الدوالي.

 

وقال إنه أثناء التعافي من "كوفيد-19"، يجب استبعاد الرحلات الطويلة والرحلات، فضلًا عن المجهود البدني المفرط.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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