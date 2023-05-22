تحذير من تناول البيض لهذه الفئة

الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تناول البيض في حالات محددة، رغم قيمته الغذائية العالية.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن البيض يصبح له تأثيرات سلبية على صحة الجسم، إذا تم تناوله في ظل الإصابة ببعض الأمراض.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالدم من الفئات الممنوعة من تناول البيض، تحديدًا الصفار.



وأوضح أن خطورة صفار البيض تمكن في محتواه المرتفع من الكوليسترول، الذي يبلغ 186 ملليجرام لكل 100 جرام منه، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.



وأشار موافي أيضًا إلى ضرورة أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى الكبد الدهني خاليًا من الأطعمة الدسمة، لا سيما صفار البيض، منعًا لتدهور حالتهم الصحية.



وبحسب موقع "Cleveland Clinic"، يجب على مرضى السكري من النوع الثاني تجنب صفار البيض أو التقليل من تناوله، لأن ارتفاع الكوليسترول به يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض القلب.