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الأربعاء، 02-08-2023 09:16 م

تحذير من تناول المكسرات.. خطر على هذه الفئة

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الوكيل الإخباري- تعد المكسرات من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، ويرجع السبب إلى المحتواها العالي من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

فئات ممنوعة من تناول المكسرات

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ورغم الفوائد المذهلة للمكسرات، هناك فئات ممنوعة من تناول المكسرات لاعتبارات مرضية، بحسب الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية.

1- مرضى الضغط المرتفع
وأوضحت جيهان أن المكسرات تصبح مضرة لمرضى الضغط المرتفع، إذا كانت مملحة، لأن الملح الذي يضاف إليها عند التحميص يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد واحتباس السوائل بالجسم.

2- مرضى حساسية المكسرات
وأضافت أخصائية التغذية العلاجية أن المكسرات تشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاهها، لأنها تحفز الجهاز المناعي على إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض.

3- مرضى السمنة
وأكدت أن المكسرات مرتفعة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة تناولها باعتدال أو الابتعاد عنها.

4- مرضى أنيميا الفول
وبحسب موقع "verywellhealth"، يجب أن يكون النظام الغذائي لمرضى أنيميا الفول خاليًا تمامًا من المكسرات، لأن تأثيراتها على صحتهم تشبه تأثير البقوليات.

5- الرضع
وإذا كان الرضيع أقل من 3 أشهر، تصبح المكسرات خطرًا على صحته، لأن العمر المناسب لتناولها يتراوح بين 4 و6 أشهر، بحسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

 




 

 


 

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