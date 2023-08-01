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الثلاثاء، 01-08-2023 07:36 ص

خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول التين الشوكي

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الوكيل الاخباري - يعد التين الشوكي من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

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فئات ممنوعة من تناول التين الشوكي
ورغم الفوائد المذهلة التي يقدمها التين الشوكي للصحة العامة، هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

1- مرضى السكري
وأوضح ناجي أن التين الشوكي قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر بالدم عند الإفراط فيه، لذلك يجب على مرضى السكري استهلاكه باعتدال، وعدم تناوله مع الأدوية، لأنه قد يتداخل معها.


2- مرضى القولون العصبي
وأضاف استشاري التغذية العلاجية أن التين الشوكي يؤثر سلبًا على مرضى القولون العصبي، لأن بذوره تعرضهم للإصابة بانتفاخ البطن والإسهال والإمساك وتقلصات المعدة.


3- مرضى الكلى
وأشار إلى خطورة التين الشوكي على مرضى الكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يتراكم في الجسم، لعدم قدرة الكليتين المريضتين على طرده عبر البول.

4- مرضى الضغط المرتفع
وأكد ناجي أنه لا مانع من إدراج التين الشوكي في النظام الغذائي اليومي لمرضى الضغط المرتفع، بشرط عدم الإكثار منه، لأن انخفاض ضغط الدم بشكل حاد من الآثار الجانبية الناتجة عن الإسراف فيه، بالإضافة إلى أنه يتفاعل مع الأدوية.


5- متبعي الدايت
وكشف أن التين الشوكي مناسب للرجيم، لأن أليافه الغذائية تساعد على الشعور بالشبع، ولكن إذا تم الإفراط فيه، قد يتسبب في استهلاك سعرات حرارية إضافية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.


5- الأشخاص الذين سيخصعون لعملية جراحية
وبحسب موقع "WebMD"، من الضروري التوقف عن تناول التين الشوكي قبل الخضوع للعمليات الجراحية، لأنه قد يؤدي إلى انخفاض سكر الدم أثناء الجراحة، مما يعرض حياة المريض للخطر.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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