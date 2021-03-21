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الأحد، 21-03-2021 01:24 م

تحذير من عادة خطيرة في محلات الحلاقة تسبب الشلل

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الوكيل الاخباري - حذر استشاري أمراض قلب بالسعودية من عادة خطيرة يمارسها الحلاقون في المملكة قد تسبب الشلل وتوقف التنفس.

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وقال الدكتور خالد النمر في تغريدة بحسابه على تويتر: "تحذير: لا تسمح لأي شخص سواء حلاق أو غيره بـ"طق فقرات الرقبة" لأنها قد تؤدي لشلل أحد الأطراف أو توقف التنفس".

 


حيث دعا متابعون على تويتر السلطات المحلية بجميع مناطق المملكة إلى التعاون مع وزارة الصحة ووضع ملصقات في محلات الحلاقة تبين ما يمنع على الحلاق فعله، حفاظا على صحة المواطنين.

وبحسب موقع "ويب طب" المعني بنشر الأخبار والمعلومات الطبية، فإن منطقة الرقبة تحتوي على العديد من الأوعية الدموية والأعصاب التي قد تكون عرضة للضرر نتيجة الطقطقة.


وتقول الدراسات إن هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بطقطقة الرقبة، بما في ذلك إمكانية الإصابة بتمزق الشريان الفقري (vertebral artery) الذي يغذي الدماغ بالدم، ما من شأنه الإصابة بالسكتة الدماغية.


كما تسبب الطقطقة الجلطات الدموية في منطقة الرقبة، وذلك بسبب توقف وصول الإكسجين إلى الدماغ.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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