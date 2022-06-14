تحذير من مواد ضارة في مقاعد الأطفال بالسيارات

الوكيل الإخباري - حذر خبراء هيئة اختبار السلع الألمانية ونادي السيارات الألماني من مواد ضارة في بعض موديلات مقاعد الأطفال مثل مثبطات اللهب.



وختبر الخبراء 26 موديلاً لمقاعد الأطفال في السيارات حتى طول 1.50 متر.



وحصل مقعد سايبكس Anoris T i-Size على درجة "جيد جدا". وهو يناسب الأطفال بين 76 إلى 115 سم.



ومنح الاختبار 15 مقعداً درجة "جيد"، و6 "مقبول".



وبوجه عام، يجب اختيار الموديلات المزودة بقاعدة، لضبطها بإحكام على المقعد، ويثبت المقعد عليها على أن تتمتع بالثبات عند التصادم الجانبي أو الأمامي.

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