الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

"سند" يكشف معلم مدرسة اصطنع شهادة مطعوم كورونا كاذبة وحبسه 6 أشهر

ضبط أكثر من 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية إثر مداهمة مستودع في عمان

الخلايلة: وفاة 25 إماما ومؤذنا وإصابة 1250 من كوادر المساجد بكورونا

مستو لـ الوكيل : تخفيض سعر فحص”PCR” بالمطارات والمعابر

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الحنيفات: إنشاء 3 مصانع في الأغوار والوزارة وفرت أكثر من 7 آلاف وظيفة

الارصاد توضح لـ الوكيل حول فرص تساقط الثلوج

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

الارصاد لـ الوكيل : منخفض جوي الجمعة وامطار في جميع مناطق المملكة

الإثنين، 27-12-2021 03:43 م

تحذير من وباء آخر ينتشر بهدوء في كل منزل

fdd27c4f-9a8b-4710-ad40-28fa10a71627_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - خلال العامين الماضيين، أيقظت جائحة كورونا دول العالم على وباء آخر ينتشر في كل منزل ولا يفرّق بين كبير ومراهق وصغير، وهو مرض جفاف العين (DED)، الذي أصبح شائعاً بشكل متزايد بين الأشخاص، خاصة في ظل الحجر المنزلي والدراسة والعمل من المنزل.

وأكد الأطباء أن بسبب الاعتماد على الأدوات الإلكترونية في الفترة الأخيرة، بات الكثير من الأشخاص يعانون حرقاناً في العيون أثناء العمل لفترات طويلة، وصعوبة في إبقاء العينين مفتوحتين بسبب الإحساس بجسم غريب فيهما، وأحياناً عدم وضوح الرؤية بسبب جفاف العين.

اضافة اعلان

 

وبسبب الوباء العالمي المنتشر، شهد العالم تحولاً في الروتين اليومي للأشخاص من كل الفئات العمرية، مع المبالغة في استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية، مما تسبّب في قفزة تقارب الـ 30-40% في حالات جفاف العين حول العالم خلال العام الماضي.


يُذكر أن مرض جفاف العين هو حالة لا توفر فيها الدموع ترطيباً مناسباً للعينين، إما بسبب عدم كفاية الإنتاج أو ضعف الاحتفاظ بها في العينين. ويمكن أن يرتبط هذا المرض بأعراض مثل احمرار العين، وألم العين، والإرهاق، والإحساس بالوخز أو الحرق في العين، وعدم الراحة من العدسات اللاصقة، وتشوّش الرؤية العابر، وتراجع القدرة على تحمّل مشاهدة الشاشة لفترات طويلة، وما يسبّبه ذلك من إجهاد لعضلات العين، فيشعر الشخص بألم في العين وصداع في الرأس.

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
علاج-فقر-الدم

أهم العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من فقر الدم

2019_7_27_19_27_39_677

8 أكواب ليست مناسبة للجميع .. كم من الماء يفترض أن يشرب كل منا يوميا؟

d-69-أخصائية-تغذية-تنصح-فئة-من-الناس-بتجنب-تناول-فاكهة-البوملي

أخصائية تغذية تنصح فئة من الناس بتجنب تناول فاكهة البوملي

dark-chocolate-1132x670

لهذا السبب تناولي الشوكولاتة الداكنة باستمرار

cold_flu_covid19

هام للأردنيين .. كيف نميّز بين أعراض 'أوميكرون' ونزلات البرد؟

istock-667825028-1170x600

عقار يقلل خطر انتكاسة مرضى سرطان الدم