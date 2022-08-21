الإثنين 22-08-2022
الوكيل الاخباري

وفاة طفل اثناء لعبه داخل منزل ذويه بمادبا

بلدية كفرنجة تنفذ حملة نظافة شاملة

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير البدور برام الله

الامن العام : وفاة شخص اثر مشاجرة في عمان

وفاة مواطن داخل منزله في طبربور

صندوق المعونة الوطنية يحذر المواطنين من عمليات احتيال

انطلاق معسكر التأهيل لسوق العمل والتدريب المهني

بن معروف : راتب شهري ووظيفة للطالبين المتفوقين اللذين يعيشان في خربوش

الامن العام : مواطن يقتل زوجته الاربعينية طعناً

الكسبي يبحث مع المكاتب الهندسية سبل تطوير العمل الاستشاري والتدريب

الأحد، 21-08-2022 03:23 م

تخفيض الشهية.. هذه التوابل قد تساعدكم!

twbl


الوكيل الإخباري - يسعى العديد من الأشخاص إلى فقدان بضعة كيلوغرامات من وزنهم، للظهور بالقوام المثالي الذي يطمحون إليه، فيقوم بعضهم باتباع حميات غذائية، ويلجأ بعضهم الآخر الى اعتماد وسائل أخرى مثل أدوية ومأكولات تكبح الشهية.

في هذا السياق، كشفت الدكتورة “داريا روساكوفا”، خبيرة التغذية الروسية، أن القرفة والزنجبيل والنعناع تساعد على تخفيض الشهية.

وأشارت الخبيرة في حديث لـ URA.RU، إلى أن القرفة مع مشروب القهوة، يساعدان على تعجيل عملية التمثيل الغذائي، وتطبيع مستوى السكر في الدم وتخفيض الرغبة بتناول الحلويات.

اضافة اعلان


كما أنّ للنعناع خصائص مفيدة تساعد على تحسين عملية الهضم في حالة اتباع حمية غذائية معينة.


وتقول: “يساعد الشاي المضاف له النعناع، على تنظيف الأمعاء، ويعتبر وسيلة جيدة في حالة الإمساك”.


في السياق نفسه، اقترحت الخبيرة عدم تجاهل الزنجبيل، الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وإخراج المواد الضارة من الجسم.


وأضافت: “جميع هذه الطرق تكون مفيدة فقط في حالة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية”.

 

صوت بيروت انترناشونال

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
577BB7D4-B511-4C3F-B834-9DD14526AED2

تحذير.. توقفوا فورا عن استخدام الهاتف قبل النوم

135-130934-diabetics-smell-acetone-emitted-indicate-2

لمرضى السكري.. علام تدل رائحة الأسيتون المنبعثة من الفم؟

150044

أقوى التمارين لإبراز عضلات البطن

47-120336-drinks-treat-anemia-2

ما هو أفضل عصير لفقر الدم؟

406518868-H-436x300

علاج طفح سيلان اللعاب لدى الرضع

download

دراسة.. نصف وفيات السرطان يمكن تجنبها

أخبار متعلقة
999642997225266c3ca122bed4230ddd49d20422ae0fe41f2f5

اسباب الامساك عند الاطفال

133-193238-cold-water-hot-summer-health_700x400

أضرار شرب الماء البارد في فصل الصيف

tbl_articles_article_33489_858a4e1a1ad-bc0c-4649-99b4-b726dd277196

فوائد متعددة لزيت السمسم

%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%B9

أسباب الإمساك عند الرضع