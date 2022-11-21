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الإثنين، 21-11-2022 09:09 ص

تزامنا مع كأس العالم.. هذا ما يحدث لجسمك عند الغضب والتوتر أثناء مشاهدة المباريات

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الوكيل الإخباري-انطلقت أمس الأحد، بطولة كأس العالم لعام 2022، والتي تنتهي يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر، في دولة قطر ، لتعد أول مونديال ينظم ويقام في دولة عربية .

ويقدم استشاري الامراض النفسية، الدكتور هاشم بحري، نصائح مهمة يجب اتباعها خلال مشاهدة المباريات للابتعاد عن التعصب الكروي ومخاطره.

الإتسام بالروح الرياضية
التعصب يعني الانانية، والطمع في المكسب، فمن الأفضل متابعة المباراة بهدف الاستمتاع بالوقت وطريقة اللعب، ويجب الاعتراف بأداء الفريق المنافس في حالة لعبه بشكل جيد.

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التحلي بأخلاق حميدة أثناء التشجيع
يجب التحلي بالصبر وبالاخلاق الحميدة والتمسك بالقيم والمبادئ أثناء المشاهدة، وأن لا نترك الغضب يتحكم بنا، فيدفعنا لسب اللاعبين أو تخريب المدرجات أو يصل الأمر أحيانا لانفعال المشجعين وكسر شاشة التلفاز في حالة متابعتهم للمباراة من المنزل، أو إلقاء النفايات على اللاعبين في حالة مشاهدتها من المدرجات.


الرضا بالنتيجة
قبول نتيجة المباراة في كل الأحوال، وعدم مهاجمة الفريق، ودعمهى ومساندته والتفكير في المبارايات القادمة.


نصيحة للاعبين أثناء المباراة
يجب على اللاعبين عدم الاعتراض بشكل مبالغ فيه على قرارات الحكم في حالة الالتحامات أو اللعب الخاطئ، للمحافظة على روح الفريق وتماسكه، فالاعتراضات في الاغلب تؤدي إلى قرارات وقف وطرد للاعبين وهكذا يتأثر الفريق ومن الممكن أن تؤدي لخسارة مؤكدة.

مصراوي

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