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الأربعاء، 02-11-2022 03:53 م

3 نصائح مثبتة علمياً للتغلب على كآبة الشتاء

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الوكيل الإخباري-من الطبيعي أن يشعر المرء بالكآبة والاحباط في فصل الشتاء، وخاصة إن كان يعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي الناجم عن انخفاض ضوء الشمس الذي يستنفذ مستويات الناقل العصبي المرتبط بالشعور بالسعادة.

وقد أورد المعالج وعضو جمعية العلاج النفسي البريطانية، داني جريفز في مقال نشره موقع “ميترو” الإلكتروني، بعض النصائح التي تساعد في التخلص من الشعور بالكآبة في فصل الشتاء، على النحو التالي:

ضع أهدافاً خاصة بالشتاء
وفقًا لداني، غالباً ما نشعر بالرضا والسعادة عندما نحرز تقدماً في أهداف معينة، مثل تعلم مهارة جديدة أو توفير مبلغ معين من المال. كما يمكن ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية أو في المنزل.

التعود على اليقظة الذهنية
يقول داني: "تُظهر الأبحاث المكثفة فوائد اليقظة الذهنية لكل من صحتنا العقلية والجسدية. وتعد أهم الفوائد النفسية لليقظة هي القدرة على ملاحظة ومراقبة أفكارنا، ومن خلال هذه اليقظة يمكننا التعرف على الأفكار غير المفيدة أو السلبية والتخلي عنها بشكل أكثر مهارة، بدلاً من السماح لها بالسيطرة علينا”

يمكن تحقيق اليقظة الذهنية عبر ممارسة التأمل، أو القيام بنزهة هادئة في وقت الغداء أو حتى القيام بالأعمال المنزلية بطريقة يتم التركيز فيها فقط على المهمة التي نقوم بها.

تعلم شيئاً جديداً
لا يحصل المرء على فوائد معرفية وعقلية ويحسن ذاكرته فحسب عبر تعلم شيء جديد، وإنما يتعلم أيضاً معلومات جديدة ملهمة تمنحه جرعة منتظمة من الدوبامين الذي يزيد الشعور بالسعادة ويساعد على التخلص من الكآبة. وينصح داني بقراءة الكتب أو الانخراط في دورة تدريبية عبر الإنترنت، أو مشاهدة مقاطع على يوتيوب لتعلم مهارة جديدة تماماً. 

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