تزيد الوزن.. 5 طرق خاطئة لطهي الطعام

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع انظمة غذائية بالاضافة الى ممارسة الرياضة ، الا ان هناك العديد من الأخطاء التي تكسب وجبات الرجيم سعرات حرارية إضافية ، تعرف على ابرز الطرق الغير صحية لطهي الطعام :

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الإفراط في زيت الزيتون

على الرغم من أن زيت الزيتون من الزيوت الصحية المناسبة لطهي الطعام، ولكنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ تحتوي الملعقة الواحدة على 119 سعرة، لذلك يجب عدم إضافة كميات كبيرة منه عند تحضير وجبات الدايت.





طهي نفس الأطعمة يوميًا

يعتاد بعض متبعي الدايت على طهي نفس الطعام يوميًا، وهذا يتعارض مع توصيات خبراء التغذية، حيث أشاروا إلى أهمية تنويع في الأطعمة أثناء الدايت، بحيث تشتمل الوجبة الواحدة على جميع ألوان قوس قزح.





إهمال التوابل

لا تحظى التوابل -مثل القرفة والكمون والكركم والفلفل الحار- باهتمام كبير في وجبات بعض متبعي الدايت، رغم فعاليتها في عملية فقدان الوزن، إذ تساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم، كما أنها بديل صحي لملح الطعام الذي يتسبب في احتباس السوائل بالجسم وتورم الأطراف وارتفاع ضغط الدم والإضرار بصحة الكلى.





تناول الأطعمة أثناء الطهي



من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لأن تناول الطعام أثناء طهيه يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من السعرات الحرارية دون الشعور بذلك.



طهي الطعام بدون دهون



في الوقت الذي يعتاد فيه البعض على طهي الطعام بكمية كبيرة من زيت الزيتون، يتجنب آخرون تحضير الأطعمة بأي زيوت طبيعية، رغم أهمية الدهون الصحية المتوفرة بها في عملية فقدان الوزن.



المصدر : الجمهورية

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