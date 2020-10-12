الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

رسالة وداع مؤثرة من امجد العضايلة

4 إصابات بانهيار بوابة قيد الانشاء في المفرق

وزراء باقون في حكومة الخصاونة - اسماء

أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

سوريا تسجل 3 وفيات و45 اصابة بكورونا

مدير الطب الشرعي للوكيل : هذا ما أتناوله للقضاء على كورونا

الزراعة للوكيل: 192 عينة عشوائية بعد إصابة موظف بكورونا

رغم تغيير الحكومة ..الأوبئة توضح موقفها من الحظر الشامل

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير




الإثنين، 12-10-2020 01:47 م

تزيد الوزن.. 5 طرق خاطئة لطهي الطعام

2020_10_11_17_10_57_421


الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع انظمة غذائية بالاضافة الى ممارسة الرياضة ، الا ان هناك العديد من الأخطاء التي تكسب وجبات الرجيم سعرات حرارية إضافية ، تعرف على ابرز الطرق الغير صحية لطهي الطعام :

اضافة اعلان
 

الإفراط في زيت الزيتون

على الرغم من أن زيت الزيتون من الزيوت الصحية المناسبة لطهي الطعام، ولكنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ تحتوي الملعقة الواحدة على 119 سعرة، لذلك يجب عدم إضافة كميات كبيرة منه عند تحضير وجبات الدايت.

طهي نفس الأطعمة يوميًا

يعتاد بعض متبعي الدايت على طهي نفس الطعام يوميًا، وهذا يتعارض مع توصيات خبراء التغذية، حيث أشاروا إلى أهمية تنويع في الأطعمة أثناء الدايت، بحيث تشتمل الوجبة الواحدة على جميع ألوان قوس قزح.

إهمال التوابل

لا تحظى التوابل -مثل القرفة والكمون والكركم والفلفل الحار- باهتمام كبير في وجبات بعض متبعي الدايت، رغم فعاليتها في عملية فقدان الوزن، إذ تساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم، كما أنها بديل صحي لملح الطعام الذي يتسبب في احتباس السوائل بالجسم وتورم الأطراف وارتفاع ضغط الدم والإضرار بصحة الكلى.

 

تناول الأطعمة أثناء الطهي

من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لأن تناول الطعام أثناء طهيه يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من السعرات الحرارية دون الشعور بذلك.

 

طهي الطعام بدون دهون

في الوقت الذي يعتاد فيه البعض على طهي الطعام بكمية كبيرة من زيت الزيتون، يتجنب آخرون تحضير الأطعمة بأي زيوت طبيعية، رغم أهمية الدهون الصحية المتوفرة بها في عملية فقدان الوزن.

المصدر : الجمهورية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
57d0dd710d2d614c6e344cb31104ad2df8a637b3

نصائح لاستخدام زيت القلي بطريقة صحيحة

90999999999999

5 طرق ذكية لتناول كميات أقل من السكر

ustanovka-plastikovyh-okon-1-e1489656556467

كيف تؤثر النوافذ المتسخة على صحة الإنسان؟

Septic-Arthritis

علامات تحذيرية لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل

74856436-721a-4005-b225-80dfbe1856fb

قد تسبب التسمم.. تحذير من المكملات الغذائية

image

فوائد مذهلة للشاي الأخضر.. هل نتناوله باردا أم ساخنا؟

أخبار متعلقة
fb98f6e13f73cba03f1f5080a402792b

فواكه عليك تجنبها لخسارة الوزن بنجاح

2020_9_26_18_46_32_279

5 طرق للوقاية من استعادة الوزن بعد فقدانه

فوائد-الماء-الدافئ-والليمون-على-الريق-1200x675

لفقدان الوزن .. 5 أغذية عليك تناولها على معدة فارغة