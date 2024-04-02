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الثلاثاء، 02-04-2024 12:50 م

تسبب ألم البطن- 8 عادات خاطئة تجنبها بعد الأكل في رمضان

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الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بألم في المعدة بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وقد يرجع السبب إلى ارتكاب مجموعة من العادات الخاطئة.

عادات خاطئة تسبب ألم البطن بعد الأكل في رمضان

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1- الإفراط في الطعام
يجب الانتباه إلى الكمية المستهلكة من الطعام عند تناول وجبتي الإفطار والسحور، لأن الإفراط فيه يشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي، مما يسبب ألم البطن.


2- شرب الماء البارد
يعتاد الكثيرون على شرب الماء البارد بعد تناول الطعام في رمضان، استجابة للشعور بالعطش، دون الانتباه أن المياه الباردة قد تؤخر عملية الهضم، مما يسبب الشعور بألم في المعدة.
لذلك ينصح الخبراء بشرب الماء الفاتر بعد الطعام، حفاظًا على سلامة الجهاز الهضمي.

 

3- ممارسة الرياضة
عند ممارسة الرياضة بعد الأكل، يضخ القلب كمية كبيرة من الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات، لتهيئتها للتمرين، في المقابل، تقل التروية الدموية الواصلة للجهاز الهضمي، مما يسبب عسر الهضم والإمساك والانتفاخ وتقلصات المعدة.


4- التدخين
لا خلاف على أن التدخين مضر للجسم، ولكن أضراره تصبح أكثر خطورة عند شرب السجائر بعد تناول الطعام، حيث يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو التهاب القولون التقرحي.

5- النوم
من الضروري عدم الاستسلام لحالة الخمول التي تسيطر على الجسم بعد تناول الطعام، لأن النوم بعد الأكل يهدد الصحة ببعض الأضرار، مثل حرقة المعدة وزيادة الوزن؟


6- تناول الفواكه أو الحلويات
تناول الفواكه بعد الأكل أمر مضر للجهاز الهضمي، لأن السكريات الموجودة بها تتخمر مع الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والدهون المتوفرة في الطعام، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.

7- شرب الشاي
لا بد من الابتعاد عن الشاي الأسود بعد الأكل، لأن شربه عقب تناول الطعام مباشرة يسبب الشعور بالغثيان والتعرض للقيء، بالإضافة إلى تقليل قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد، مما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا.


8- الاستحمام
يندفع الدم المؤكسد إلى الجلد عند الاستحمام، لتنظيم درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض التروية الدموية التي تحتاجها المعدة والأمعاء، لإتمام عملية الهضم.

 

 

الكونسلتو 

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