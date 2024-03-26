المعكرونة بالبشاميل في رمضان- إليك مخاطر الإفطار عليها

الوكيل الإخباري - تعد المعكرونة بالبشاميل من الأطعمة المفضلة عند العديد من الأشخاص، ويرجع السبب إلى مذاقها اللذيذ، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها على الإفطار في رمضان؟



في هذا الصدد، حذرت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، من تناول المعكرونة بالبشاميل على وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، لما تسببه من أضرار للجسم.

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وأوضحت مروة أن المعكرونة بالبشاميل تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي عند الإفطار عليها في رمضان، لأنها من الوجبات الثقيلة على المعدة والأمعاء، مما يسبب:

- عسر الهضم.

- الإمساك.

- الإسهال.

- الحموضة.

- انتفاخ البطن.

- تهيج القولون.



وأضافت أن المعكرونة بالبشاميل من الأطعمة المضرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، بسبب محتواها العالي من الدهون المشبعة والمتحولة.



وأوصت أخصائية التغذية العلاجية متبعي الدايت بالابتعاد عن المعكرونة بالبشاميل نهائيًا، لأنها تسبب زيادة الوزن، ليس لاحتوائها على الدهون فقط، بل لارتفاع سعراتها الحرارية وغناها بالكربوهيدرات البسيطة.



وأكدت أن المعكرونة بالبشاميل قد تسبب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لأن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة بها تسبب اضطرابات لمستويات سكر الدم.



واختتمت مروة حديثها بالتشديد على ضرورة ألا تزيد الكمية المستهلكة من المعكرونة بالبشاميل على وجبة الإفطار في رمضان عن قطعة تزن 50 جرامًا، للاستفادة من البروتين وتجنب أضرارها.

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