الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 3 دول

التربية الفلسطينية: 5881 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

التربية تعلن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة للعام 2024

3 شهداء بتدافع للحصول على مساعدات في غزة

النائب السعودي: 6 آلاف أجنبي مسجون في الأردن يكلفون الدولة 50 مليون دينار سنوياً

روسيا : إحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا

الظهراوي: نطالب بعفو عام كامل لكل القضايا إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن

بن غفير: علينا اجتياح رفح الآن

الثلاثاء، 26-03-2024 01:09 م

المعكرونة بالبشاميل في رمضان- إليك مخاطر الإفطار عليها

BB1kuZ9J


الوكيل الإخباري - تعد المعكرونة بالبشاميل من الأطعمة المفضلة عند العديد من الأشخاص، ويرجع السبب إلى مذاقها اللذيذ، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها على الإفطار في رمضان؟

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، من تناول المعكرونة بالبشاميل على وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، لما تسببه من أضرار للجسم.

اضافة اعلان


وأوضحت مروة أن المعكرونة بالبشاميل تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي عند الإفطار عليها في رمضان، لأنها من الوجبات الثقيلة على المعدة والأمعاء، مما يسبب:
- عسر الهضم.
- الإمساك.
- الإسهال.
- الحموضة.
- انتفاخ البطن.
- تهيج القولون.


وأضافت أن المعكرونة بالبشاميل من الأطعمة المضرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، بسبب محتواها العالي من الدهون المشبعة والمتحولة.


وأوصت أخصائية التغذية العلاجية متبعي الدايت بالابتعاد عن المعكرونة بالبشاميل نهائيًا، لأنها تسبب زيادة الوزن، ليس لاحتوائها على الدهون فقط، بل لارتفاع سعراتها الحرارية وغناها بالكربوهيدرات البسيطة.


وأكدت أن المعكرونة بالبشاميل قد تسبب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لأن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة بها تسبب اضطرابات لمستويات سكر الدم.


واختتمت مروة حديثها بالتشديد على ضرورة ألا تزيد الكمية المستهلكة من المعكرونة بالبشاميل على وجبة الإفطار في رمضان عن قطعة تزن 50 جرامًا، للاستفادة من البروتين وتجنب أضرارها.

 

الكونسلتو 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_32422_51b6872188-8e09-4ccf-918f-b22ecae63a8d

هذا المشروب يخفف الشعور بالغثيان في رمضان

65f808824c59b74db17db4a4

مخاطر النوم لفترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع

3202414134943613146514

ما الكمية المناسبة لتناول الحلويات في رمضان؟

للفلفلفل

الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان- كيف تتغلب عليه؟

6762fc97-db59-44b2-97e5-3175583a1af3

أخصائية تغذية.. هكذا يواصل مريض السكري صيام رمضان بلا أزمات

تهخعهخ

إدارة حالة الأكزيما الجلدية

أخبار متعلقة
للفلفلفل

الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان- كيف تتغلب عليه؟

تعتعتعت

السمك في رمضان- خبير تغذية يوضح فوائد تناوله على الإفطار

د

4 أشياء يُمنع فعلها بعد الإفطار مباشرة في رمضان

ش

7 نصائح للتغلب على عسر الهضم في رمضان

521059759-H-768x525-1

طبيب يحذر من مخاطر تناول المسكنات للتخلص من صداع الصيام

2022_4_10_23_25_51_499

لعشاق القهوة .. تعرف على الوقت المناسب لتناولها في رمضان