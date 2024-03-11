الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

لأول مرة منذ 1967.. الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى

غارات إسرائيلية عنيفة على حي الرمال وسط مدينة غزة

أربعيني يقتل زوجته طعناً في عمّان

الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة

للحد من العطش.. ما هي الوجبة الأمثل لأول سحور رمضاني ؟

الخصاونة يرد على مداخلات النواب بشأن اتفاقية المطار

دينار و 10 قروش سعر كيلو القطايف الكبير ودينار و 40 قرش للعصافيري

إدارة الخدمات في وزارة الصحة: تأخر صرف رواتب شباط لموظفي مستشفى حمزة كان خارجا عن إرادتنا

إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي

جرحى بتحطم مروحية إسرائيلية بقاعدة في بئر السبع

الإثنين، 11-03-2024 02:53 م

السحور الأول في رمضان- خبير تغذية يوضح أفضل وأسوأ الأطعمة

20230312131120725


الوكيل الإخباري - تعتبر وجبة السحور في شهر رمضان فرصة مهمة لتناول الطعام الصحي الذي يساعد في الصيام بشكل صحي ومريح.

اضافة اعلان

 

وفي هذا الصدد، أوصى الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، بضرورة الاهتمام بتناول وجبة السحور في رمضان، لأن تخطيها له تأثيرات سلبية على صحة الجسم.


وأضاف ناجي أن الفول أحد أفضل الأطعمة لوجبة السحور، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء خلال ساعات الصيام، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والبروتين النباتي.


وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أهمية إضافة القليل من الملح إلى الفول عند تحضيره، لأن الإفراط فيه من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب الشعور بالعطش أثناء الصيام.


وشدد على ضرورة عدم إضافة اللحوم المصنعة إلى الفول، مثل البسطرمة، لغناها بالأملاح، كما يجب مراعاة تحضيره بزيت الزيتون أو زيت بذور الكتان، لأن الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في السمن والزبدة والزيوت النباتية تشكل ضغطًا كبيرًا على صحة المعدة والأمعاء.


وأكد أن الزبادي يلعب دورًًا كبيرًا في تقليل الشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام، لغناه بالبروتين الحيواني والماء، كما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على مادة البروبيوتيك، مشيرًا إلى أهمية تناوله في وجبة السحور يوميًا.


وكشف أن هناك أطعمة يمكن تناولها بجانب الزبادي في السحور لتعزيز قيمته الغذائية، مثل حفنة من المكسرات وثمرة واحدة من الفاكهة الطازجة.


وحذر من تناول الحلويات الرمضانية في السحور، مشددًا على ضرورة استبدالها بالتمر، لأنه يحد من الشعور بالعطش أثناء الصيام، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم.


واختتم ناجي حديثه بالإشارة إلى أن المخللات من أسوأ الأطعمة لوجبة السحور في رمضان، لأنها تتسبب في زيادة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح.

 

 الكونسلتو

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
KGGDODOUYC

ماذا يفعل صيام شهر رمضان بجسمك؟

2023_3_6_17_53_46_200

هل تناول الملتي فيتامين صباحا مفيد للجسم؟

2019_2_19_13_17_20_192

بدون ملينات- 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من تحجر البطن

أسباب_رائحة_الفم_والتخلص_منها

كيف نتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟

2019_7_8_17_25_57_704

أسباب حرقان القدم أو حرارة القدمين

tbl_articles_article_24763_252bbf2c56d-fafb-4b0b-8d3f-f5c5ec50612d

اسباب غريبة تسبب العطس المستمر

أخبار متعلقة
KGGDODOUYC

ماذا يفعل صيام شهر رمضان بجسمك؟

أسباب_رائحة_الفم_والتخلص_منها

كيف نتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟

hand-reaches-out-plate-with-date-fruits-1200x801

كيف يستعد الجسم لصيام رمضان؟

2020_12_30_12_15_24_252

الإسهال في رمضان- دليلك للتغلب عليه

elaosboa16329

نصائح هامة لحماية المعدة في رمضان

2024_1_12_17_59_13_0

5 عادات خاطئة عليك تجنبها في رمضان