السحور الأول في رمضان- خبير تغذية يوضح أفضل وأسوأ الأطعمة

الوكيل الإخباري - تعتبر وجبة السحور في شهر رمضان فرصة مهمة لتناول الطعام الصحي الذي يساعد في الصيام بشكل صحي ومريح.



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وفي هذا الصدد، أوصى الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، بضرورة الاهتمام بتناول وجبة السحور في رمضان، لأن تخطيها له تأثيرات سلبية على صحة الجسم.



وأضاف ناجي أن الفول أحد أفضل الأطعمة لوجبة السحور، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء خلال ساعات الصيام، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والبروتين النباتي.



وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أهمية إضافة القليل من الملح إلى الفول عند تحضيره، لأن الإفراط فيه من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب الشعور بالعطش أثناء الصيام.



وشدد على ضرورة عدم إضافة اللحوم المصنعة إلى الفول، مثل البسطرمة، لغناها بالأملاح، كما يجب مراعاة تحضيره بزيت الزيتون أو زيت بذور الكتان، لأن الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في السمن والزبدة والزيوت النباتية تشكل ضغطًا كبيرًا على صحة المعدة والأمعاء.



وأكد أن الزبادي يلعب دورًًا كبيرًا في تقليل الشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام، لغناه بالبروتين الحيواني والماء، كما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على مادة البروبيوتيك، مشيرًا إلى أهمية تناوله في وجبة السحور يوميًا.



وكشف أن هناك أطعمة يمكن تناولها بجانب الزبادي في السحور لتعزيز قيمته الغذائية، مثل حفنة من المكسرات وثمرة واحدة من الفاكهة الطازجة.



وحذر من تناول الحلويات الرمضانية في السحور، مشددًا على ضرورة استبدالها بالتمر، لأنه يحد من الشعور بالعطش أثناء الصيام، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم.



واختتم ناجي حديثه بالإشارة إلى أن المخللات من أسوأ الأطعمة لوجبة السحور في رمضان، لأنها تتسبب في زيادة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح.

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