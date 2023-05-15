تضبط الضغط والكوليسترول .. فاكهة سحرية يجب تناولها يوميًا

الوكيل الإخباري- يعتبر الأفوكادو بمثابة فاكهة سحرية غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل أساسي، كما يمنح الجسم الكثير من الفيتامينات والطاقة.

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يتميز الأفوكادو بقدرته الفريدة على ضبط ضغط الدم ومعدات الكوليسترول على حد سواء، حسبما نشر موقع "Medical News Today".

يحتوي الأفوكادو على فيتامين سي والألياف والدهون الصحية وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين بي وفيتامين e وغيرهم من الفيتامينات والمعادن الأساسية.



فوائد الأفوكادو لضغط الدم

يعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد على ضبط ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الصوديوم وتخفيف العبء على جدران الأوعية الدموية.



الأفوكادو من أفضل مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة، وهذا النوع من الدهون يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع، بل ويمنع ارتفاعه مرة أخرى.

تحتوي ثمرة أفوكادو واحدة أيضًا على أكثر من 10 جرامات من الألياف التي تخفض ضغط الدم.



فوائد الأفوكادو للكوليسترول

يحتوي الأفوكادو على نوع من الدهون يعرف باسم الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تحافظ على صحة الجسم، في حين أن الدهون المشبعة قد ترفع مستويات الكوليسترول وتزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.



الأفوكادو مثله مثل غيره من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك الزيتية.

معظم الدهون الصحية في الأفوكادو تتخلص في حمض الأوليك، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع.



تساعد هذه الدهون الصحية على تقليل التهاب القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي الأفوكادو أيضًا على مادة تسمى بيتا سيتوستيرول، والتي تلعب دورًامهمًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم، كما يعمل على رفع معدلات الكوليسترول الجيد HDL.

الكونسلتو الطبي

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