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الإثنين، 04-09-2023 02:57 م

تظهر على القدمين.. علامات تنذر بوجود مشاكل صحية خطيرة

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الوكيل الإخباري - قد لا تكون فكرة مراقبة القدمين رائجة عند الجميع، إلا أن بعض العلامات التي تظهر عليها قد تكون مؤشرا على وجود حالة صحية يجب التنبه لها وعدم إهمالها.

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السكري
- إذا لاحظت وجود جرح لا يلتئم في قدمك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري.
- أحد مضاعفات الحالة هو الاعتلال العصبي، حيث تتضرر الأعصاب ويبدأ فقدان الشعور عادة في القدمين، ويمكن أيضا الشعور بالوخز.


أمراض القلب
- إذا كان لديك شعور بالبرد والتنميل في القدمين، فقد يكون ذلك علامة على مرض القلب.

- مرض الشريان المحيطي يؤدي لتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ما يؤدي لتقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق وانتفاخها.
- يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي الخدر أو الضعف في الساقين، وأظافر القدمين الهشة، وتغير لون الجلد.


فقر الدم
- غالباً ما يعاني مرضى فقر الدم من برودة اليدين والقدمين حتى في الطقس الدافئ بسبب ضعف الدورة الدموية.
- تتطلب عضلات الساق الكثير من الدم والأكسجين لتعمل، الحرمان من الأكسجين يجعلها تعمل لوقت إضافي ويسبب التعب والضعف والتشنجات الشديدة ومتلازمة تململ الساق.

 

سكاي نيوز 

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