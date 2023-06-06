طرق تخفيف ألم الجانب الأيسر بالبطن

الوكيل الإخباري- تتعدد أسباب ألم الجانب الأيسر بالبطن، وفي جميع الأحوال، فإنها تستدعي الذهاب إلى الطبيب للفحص وتحديد السبب الأساسي وطرق العلاج.



يمكن اتباع بعض الطرق المنزلية البسيطة لتخفيف حدة الألم حتى تحديد موعد مع الطبيب المختص، حسبما نشر موقع "Better health".

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متى بدأ الألم؟

يكون الألم حادًا إذا استمر لمدة تقل عن يوم أو يومين، ومستمرًا إذا كان أطول من يوم أو يومين، ومزمنًا إذا استمر لأكثر من أسبوعين.



ما مدى شدة الألم؟

يجب تقييم الألم أو إعطاء درجة الألم من 10، قد يتم تصنيف الألم الخفيف من 3 إلى 4، وهو ملحوظ ولكنه ليس شديدًا بما يكفي للتوقف عن ممارسة النشاط اليومي المعتاد.



أما الألم الشديد يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة جميع الأنشطة الأخرى، وهو غالبًا ما يكون ألم حصوة المرارة أو حصوات الكلى.



هل الألم يأتي ويذهب؟

يُطلق على آلام الجانب الأيسر التي تأتي وتختفي على شكل موجات اسم المغص، وتأتي من تقلص عضو مجوف مثل الأمعاء أو المرارة أو المسالك البولية.



هل عانيت من هذا الألم من قبل؟

غالبًا ما يتكرر ألم حصوة المرارة وألم حصوات الكلى كل بضعة أشهر، كذلك يمكن أن تكون آلام الدورة الشهرية شديدة وقد تشير إلى مشكلة كامنة مثل التهاب بطانة الرحم أو مرض التهاب الحوض.



ما الأحداث التي أدت إلى الألم؟

هذا سؤال مهم لأنه قد يشير إلى سبب الألم، مثل التعرف لإصابة أو تناول الأدوية حديثًا كمضادات الالتهاب أو المضادات الحيوية

هل هناك أعراض أخرى؟

يشير الدم في البول مع ألم الجانب إلى حصوات الكلى، قد يدل الإمساك الشديد المصحوب بألم في الجانب على انسداد الأمعاء الغليظة



طرق تخفيف ألم الجانب الأيسر



1- يمكن تناول المسكنات، مع العلم بأن الألم قد لا يختفي تمامًا باستخدام تلك الأدوية، لكن يجب أن يهدأ ويخف.



2-وضع زجاجة أو كيس ماء ساخن على مكان الألم من أجل ارتخاء العضلات وتخفيف الآلام، مع الحرص على عدم حرق الجلد.



3- ملئ حوض الاستحمام بالماء الدافئ، والجلوس به حتى تصبح المياه باردة.



4-شرب الكثير من السوائل الصافية الخفيفة، مثل الماء.



5- التقليل من تناول القهوة والشاي لأنها قد تزيد الألم سوءًا.



6- التوقف عن تناول الطعام، ولكن بمجرد تخفيف الألم، يمكن تناول الأطعمة الخفيفة مثل البسكويت أو الأرز أو الموز أو الخبز المحمص.



7- الحصول على الكثير من الراحة والاستلقاء على الظهر فترة كافية.



8- تجنب الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات ما لم ينصح الطبيب بتناولها، حيث يمكن لهذه الأدوية أن تجعل آلام الجانب الأيسر أسوأ.





الكونسلتو الطبي