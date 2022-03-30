الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 03:10 م

تعرفي على حمية الدماغ بكل تفاصيلها

31-01-22-778272986


الوكيل الإخباري - تعتبر حمية الدماغ من الحميات الغذائية المهمة التي تحتوي على كل العناصر الغذائية بكميات محدّدة لتنشيط خلايا الدماغ وحمايته من الأمراض وتقوية القدرات العقلية، وتشتمل هذه الحمية على عشرة أطعمة رئيسة، منها الأسماك والدواجن.

وهذه الحمية المغذية غنية بالبروتينات اللازمة التي تقوّي الذاكرة وتحمي من الألزهايمر، فالبروتين يحفّز الجسم على زيادة كريات الدم الحمراء، وإيصال الأوكسجين إلى الدماغ، لذا فتناول الدجاج مرتين في الأسبوع، والأسماك مرة واحدة في الأسبوع، يحمي الدماغ من الأمراض.

اضافة اعلان


كذلك فإن تناول البقوليات كل 3 أيام، يساعد على تنشيط عمل الدماغ لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، إضافةً الى غناها بمادة الكولين التي تدخل إلى الجسم وترسل إشارات لتحسين خلايا الدماغ. ومن مصادر البقوليات المهمة: العدس والفول والفاصولياء بمختلف أنواعها.


وركّزت الدراسة على أهمية الوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية، فهي الأفضل لتنشيط القدرات العقلية، من خلال تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من زيت الأوميغا 3 والفيتامن هـ مثل المكسّرات، لأن هذه الفيتامينات والزيوت تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية، مما ينشّط الخلايا في الدماغ.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_20444_914dea26202-8ba4-4d5c-970f-dc491ea3b6fc

هل العسل مضر للحامل في الشهر الرابع

laser-for-eyes-bigstock-186574975-1

كشف أحد الأعراض غير المؤذية لنوع نادر من السرطان

46536-7-فوائد-للجلوس-على-ضوء-الشموع-(2)

احتراق الشموع قد يكون مضراً بصحتك

man-sweating-800x533

دراسة: الليالي الحارة "ترتبط" بزيادة مخاطر الوفاة بمرض خطير!

89-6

ما هو داء السيلياك عند الأطفال؟

127-102139-iodine-deficiency-during-pregnancy-lactation_700x400

خطر نقص اليود أثناء الحمل والرضاعة

أخبار متعلقة
سس

أخصائية تكشف فوائد السبانخ لصحة الإنسان