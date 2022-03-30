تعرفي على حمية الدماغ بكل تفاصيلها

الوكيل الإخباري - تعتبر حمية الدماغ من الحميات الغذائية المهمة التي تحتوي على كل العناصر الغذائية بكميات محدّدة لتنشيط خلايا الدماغ وحمايته من الأمراض وتقوية القدرات العقلية، وتشتمل هذه الحمية على عشرة أطعمة رئيسة، منها الأسماك والدواجن.



وهذه الحمية المغذية غنية بالبروتينات اللازمة التي تقوّي الذاكرة وتحمي من الألزهايمر، فالبروتين يحفّز الجسم على زيادة كريات الدم الحمراء، وإيصال الأوكسجين إلى الدماغ، لذا فتناول الدجاج مرتين في الأسبوع، والأسماك مرة واحدة في الأسبوع، يحمي الدماغ من الأمراض.

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كذلك فإن تناول البقوليات كل 3 أيام، يساعد على تنشيط عمل الدماغ لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، إضافةً الى غناها بمادة الكولين التي تدخل إلى الجسم وترسل إشارات لتحسين خلايا الدماغ. ومن مصادر البقوليات المهمة: العدس والفول والفاصولياء بمختلف أنواعها.



وركّزت الدراسة على أهمية الوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية، فهي الأفضل لتنشيط القدرات العقلية، من خلال تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من زيت الأوميغا 3 والفيتامن هـ مثل المكسّرات، لأن هذه الفيتامينات والزيوت تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية، مما ينشّط الخلايا في الدماغ.

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