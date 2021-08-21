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السبت، 21-08-2021 03:43 م

تعرف على أبرز مخاطر كثرة الجلوس

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة، صادِرة عن جمعية القلب الأميركية، أنّ قضاء ساعات كثيرة يومياً في استخدام الهواتف الذكية أو الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون، بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عاماً، يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، والتي تشكّل عاملاً رئيساً للوفيات.

وأوضحت أنّ فترات الجلوس الطويلة يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية لدى الشباب، لأنّ السكتة الدماغية يمكن أن تسبب الوفاة المُبكرة أو تُضعِف بشكل كبير الوظيفة ونوعية الحياة.

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ولفت الباحثون إلى أنه تمّ فحص بيانات لنحو 143 ألف شخص لم تسبق إصابتهم بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب أو السرطان، حيث تابع الباحثون المشاركين لأكثر من 9 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص يومياً في الأنشطة الترفيهية المستقرة، مثل الساعات التي يقضونها على الكمبيوتر والقراءة ومشاهدة التلفزيون، مع التركيز على النشاط البدني للمشاركين.

 

وتوصّلت الدراسة إلى أنّ الأشخاص الذين أَبلَغوا عن 8 ساعات أو أكثر من الوقت المستقرّ والنشاط البدني المنخفض، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7 مرات مقارنةً بأولئك الذين أبلغوا عن أقل من 4 ساعات من الجلوس في اليوم ومستويات أعلى من النشاط البدني.

 

لذا، أوصَت جمعية القلب الأميركية البالغين بالحصول على 150 دقيقة أو 2.5 ساعة على الأقل من النشاط البدني المعتدل الشدّة أسبوعياً.

 

المصدر - لبنان 24

 

 

 




 

 


 

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