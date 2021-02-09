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الثلاثاء، 09-02-2021 04:52 م

تعرف على ابرز اسباب مرارة الفم

مرارة-الفم


الوكيل الإخباري _ تعد مرارة الفم من المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ،وتعود هذه المشكلة لمجموعة من الاسباب، ابرزها :

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– أمراض الفم: كالتهاب اللثة أو وجود التقرحات.


– خلل الهرمونات عند السيدات خلال الحمل


– الارتجاع المعوي، حيث ترتد العصارة الهاضمة من المعدة إلى الحنجرة ثم الفم.
مما يسبب تغيراً في المذاق.


– بعض أنواع الفيتامينات مثل فيتامينات ما قبل الولادة أو مضادات الاكتئاب.

– سوء التغذية: بسبب نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية في الجسم مثل فيتامين B12.


– جفاف الفم.


– العمليات الجراحية: نتيجة انسحاب المخدر من الجسم بعد الخضوع للتدخل الجراحي.


– التسمم بالمعادن مثل الزئبق، الرصاص والنحاس.


ينتج عنه الإحساس بطعم معدني مر في الفم.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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