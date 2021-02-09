تعرف على ابرز اسباب مرارة الفم

الوكيل الإخباري _ تعد مرارة الفم من المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ،وتعود هذه المشكلة لمجموعة من الاسباب، ابرزها :
– أمراض الفم: كالتهاب اللثة أو وجود التقرحات.
– خلل الهرمونات عند السيدات خلال الحمل
– الارتجاع المعوي، حيث ترتد العصارة الهاضمة من المعدة إلى الحنجرة ثم الفم.
مما يسبب تغيراً في المذاق.
– بعض أنواع الفيتامينات مثل فيتامينات ما قبل الولادة أو مضادات الاكتئاب.
– سوء التغذية: بسبب نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية في الجسم مثل فيتامين B12.
– جفاف الفم.
– العمليات الجراحية: نتيجة انسحاب المخدر من الجسم بعد الخضوع للتدخل الجراحي.
– التسمم بالمعادن مثل الزئبق، الرصاص والنحاس.
ينتج عنه الإحساس بطعم معدني مر في الفم.
المصدر : الامارات نيوز