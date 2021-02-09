تعرف على ابرز اسباب مرارة الفم

الوكيل الإخباري _ تعد مرارة الفم من المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ،وتعود هذه المشكلة لمجموعة من الاسباب، ابرزها :

اضافة اعلان



– أمراض الفم: كالتهاب اللثة أو وجود التقرحات.



– خلل الهرمونات عند السيدات خلال الحمل



– الارتجاع المعوي، حيث ترتد العصارة الهاضمة من المعدة إلى الحنجرة ثم الفم.

مما يسبب تغيراً في المذاق.



– بعض أنواع الفيتامينات مثل فيتامينات ما قبل الولادة أو مضادات الاكتئاب.



– سوء التغذية: بسبب نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية في الجسم مثل فيتامين B12.



– جفاف الفم.



– العمليات الجراحية: نتيجة انسحاب المخدر من الجسم بعد الخضوع للتدخل الجراحي.



– التسمم بالمعادن مثل الزئبق، الرصاص والنحاس.



ينتج عنه الإحساس بطعم معدني مر في الفم.



المصدر : الامارات نيوز



