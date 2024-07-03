تعرف على بدائل الحليب النباتية

الوكيل الإخباري- قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا في ألمانيا إن البدائل النباتية تعد خياراً جيداً للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حليب الأبقار، أو الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.



وأوضح المركز أن حليب اللوز وحليب جوز الهند يمتازان بقلة السعرات الحرارية، حيث تتراوح قيمة السعرات الحرارية بهما بين 13 و21 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر، علماً بأن هذه القيم تسري على الأنواع غير المحلاة. وأضاف المركز أن حليب الصويا يحتوي في المتوسط على 38 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر، مشيراً إلى أن حليب الصويا يتميز عن غيره من البدائل بمحتوى بروتين عالي الجودة، بفضل ارتفاع نسبة الأحماض الأمينية الأساسية.



وللمقارنة، يحتوي الحليب كامل الدسم على نحو 65 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر، بينما يحتوي الحليب قليل الدسم على نحو 45 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر.



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