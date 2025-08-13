المياه : ضبط اعتداء قطر 8 انش في مناطق جنوب عمان

وقد تم فصل الخط، وإعادة تصويب الوضع، وعمل الضبوطات الخاصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون.
وأكدت الوزارة/سلطة المياه أنها ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة/سلطة المياه من إنجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة.
وثمّنت الوزارة تعاون الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والمجلس القضائي، وكذلك وسائل الإعلام، إضافة إلى مختلف أطياف المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد
-
إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار وزير العمل بخصوص تنظيم ساعات العمل خلال موجة الحر
-
4 ملايين زائر للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي
-
بلدية الزرقاء تنظم غدا الخميس حملة للتبرع بالدم
-
الجمارك الأردنية تضبط أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون