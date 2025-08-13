الأربعاء 2025-08-13 11:53 ص
 

المياه : ضبط اعتداء قطر 8 انش في مناطق جنوب عمان

جانب من الاعتداء في جنوب عمان
جانب من الاعتداء في جنوب عمان
 
الأربعاء، 13-08-2025 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومديرية المشاغل المركزية والحفر، وبمرافقة أمنية من مرتبات الأمن العام - مركز أمن الجيزة، ضبطت يوم الثلاثاء 12 آب 2025، اعتداءً على خط مياه بقطر 400 ملم مخصص لضخ المياه المستصلحة المعالجة لتزويد المزارعين في منطقة الجيزة، وذلك من خلال تمديد خط بقطر 8 إنش مطمور داخل نفق بالقرب من محطة تنقية جنوب عمّان، لسحب كميات مياه مخالفة تؤثر على حصص المزارعين في المنطقة.اضافة اعلان


وقد تم فصل الخط، وإعادة تصويب الوضع، وعمل الضبوطات الخاصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون.

وأكدت الوزارة/سلطة المياه أنها ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة/سلطة المياه من إنجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة.

وثمّنت الوزارة تعاون الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والمجلس القضائي، وكذلك وسائل الإعلام، إضافة إلى مختلف أطياف المجتمع.
 
 
