تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان أعمال صيانة شاملة لعدد من المدارس الحكومية، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأكد مدير تربية معان الدكتور عدنان الحباشنة، أن المديرية تولي أهمية كبرى لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة، وتلبية احتياجات المدارس والمجتمع التعليمي، خصوصا في مجال تحسين البيئة التعليمية.