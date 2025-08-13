الأربعاء 2025-08-13 11:53 ص
 

تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 13-08-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-    نفذت مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان أعمال صيانة شاملة لعدد من المدارس الحكومية، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026.

اضافة اعلان


وأكد مدير تربية معان الدكتور عدنان الحباشنة، أن المديرية تولي أهمية كبرى لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة، وتلبية احتياجات المدارس والمجتمع التعليمي، خصوصا في مجال تحسين البيئة التعليمية.


وقال الحباشنة خلال جولة تفقدية على المدارس للتأكد من جاهزيتها، إن أعمال الصيانة شملت إصلاح المباني المدرسية وتجديد المرافق، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه، وتجهيز الفصول الدراسية، وتوفير المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى أعمال الدهان، وصيانة المختبرات وغيرها من المرافق، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المدارس، لضمان جاهزيتها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة

القمح

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من القمح

نععنعنع

منوعات ليس الذكاء وحده.. هكذا صنع أينشتاين عبقريته

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

غ7عغ7ع

منوعات ساعات من العذاب.. أب بالتبني ينهي حياة طفله بطريقة مروعة في بنسلفانيا

زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

عربي ودولي زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد

بدأت بلدية كفرنجة الجديدة، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال عطاء فتح وتعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة في منطقة كفرنجة، ضمن خطة البلدية الرامية إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لخدمة المواطنين. وق

أخبار محلية إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة



 
 





الأكثر مشاهدة