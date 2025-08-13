تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد

وأكد مدير تربية معان الدكتور عدنان الحباشنة، أن المديرية تولي أهمية كبرى لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة، وتلبية احتياجات المدارس والمجتمع التعليمي، خصوصا في مجال تحسين البيئة التعليمية.
وقال الحباشنة خلال جولة تفقدية على المدارس للتأكد من جاهزيتها، إن أعمال الصيانة شملت إصلاح المباني المدرسية وتجديد المرافق، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه، وتجهيز الفصول الدراسية، وتوفير المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى أعمال الدهان، وصيانة المختبرات وغيرها من المرافق، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المدارس، لضمان جاهزيتها.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة
-
المياه : ضبط اعتداء قطر 8 انش في مناطق جنوب عمان
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار وزير العمل بخصوص تنظيم ساعات العمل خلال موجة الحر
-
4 ملايين زائر للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي
-
بلدية الزرقاء تنظم غدا الخميس حملة للتبرع بالدم
-
الجمارك الأردنية تضبط أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون
-
تحذير من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين بسبب الأجواء الحارة