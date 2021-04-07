الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الصحة : صيف آمن من خلال الحصول على أكبر عدد من المطاعيم

الأمانة تغلق 11 منشأة لمخالفتها أوامر الدفاع

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

البلبيسي : المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض

نقيب الفنانين لـ الوكيل : 15 فنانا أردنيا مصابون بكورونا

لجنة التربية النيابية تؤكد أهمية التعليم المدمج

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع 29

شكوى من انقطاع المياه عن جبل الجوفة بعمان

تطعيم مسجلي منصة تلقي اللقاح خلال أسبوع

عاجل

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الأربعاء، 07-04-2021 01:08 م

تعرف على عدد ساعات الرياضة التي يجب ممارستها يومياً

tbl_articles_article_26912_821aae70dd8-63cf-4496-be4b-f3605791e003


الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة نُشرت نتائجها في دورية British Journal Of Sport Medicine إلى أن من المهم ممارسة النشاطات البدنية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً من أجل الحفاظ على صحة جيدة، وخصوصاً في ظل العمل من المنزل الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

ولفت تقرير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين لمدة 30 إلى 40 دقيقة يومياً رغم نمط جلوسهم الطويل قد يعيشون لمدة أطول من أولئك الذين لا يفعلون هذا.


وفي هذا السياق، قال الباحث المتخصص في جامعة سيدني، إيمانويل يتاماتاكيس: "تأتي هذه التوصيات في موعدها، خصوصاً أننا نعاني حالياً من تبعات انتشار جائحة عالمية فرضت على الكثير من الأشخاص البقاء في منازلهم".

كذلك لفت التقرير إلى أن ممارسة الرياضة تساعد على تحسين الحالة النفسية والتخلص من مشاعر القلق. وهو ما تذكّر به أيضاً منظمة الصحة العالمية التي أشارت في تقاريرها إلى أن من المهم ممارسة من 75 إلى 300 دقيقة من الرياضة أسبوعياً.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_2_27_19_30_59_447

كيف نخفّض مستوى ضغط الدم من دون أدوية؟

1456137105_shutterstock_332660621_copy

دراسة تكشف نتائج مذهلة لتأثير الشوكولاتة على صحة الجسم!

أضرار-تناول-الموز

هذا ما يحدث للجسم عند تناول موزة واحدة يوميا

1202018205016350345481

فوائد مذهلة للماء الساخن في علاج الأمراض!

ما تفكر به يصبح واقعا لك تترجمه تصرفاتك - (ارشيفية)

دراسة تحذر من الإيجابية المفرطة على الصحة!

WOMAN-1_602517_original

دراسة تحذّر من المشروبات التي تحتوي على المُحلّيات الاصطناعية

أخبار متعلقة
hqdefault-1-5

الكشف عن فوائد مذهلة للمخلّلات لتقوية جهاز المناعة!

Capture_722047_original

لمن اكتسب الوزن مؤخرا! إليك أفضل الطرق للتخلص منه قبل رمضان

4df5adefbd432020dad06c948bcfc0e7ae488d2e

طرق لحرق السعرات الحرارية بحركات يومية بسيطة!

3f4e568d-9a3b-4edc-8602-6575c643c1ab

علماء يكشفون فوائد الإجهاد والتوتر في تعزيز قدرات الدماغ

الأسبرين

اخصائيون : تناول الأسبرين يقلل من مخاطر حدوث الجلطات

tmareen (2)

طرق بسيطة للشعور بالاسترخاء الفوري