تعرف على عدد ساعات الرياضة التي يجب ممارستها يومياً

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة نُشرت نتائجها في دورية British Journal Of Sport Medicine إلى أن من المهم ممارسة النشاطات البدنية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً من أجل الحفاظ على صحة جيدة، وخصوصاً في ظل العمل من المنزل الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ولفت تقرير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين لمدة 30 إلى 40 دقيقة يومياً رغم نمط جلوسهم الطويل قد يعيشون لمدة أطول من أولئك الذين لا يفعلون هذا.



وفي هذا السياق، قال الباحث المتخصص في جامعة سيدني، إيمانويل يتاماتاكيس: "تأتي هذه التوصيات في موعدها، خصوصاً أننا نعاني حالياً من تبعات انتشار جائحة عالمية فرضت على الكثير من الأشخاص البقاء في منازلهم".



كذلك لفت التقرير إلى أن ممارسة الرياضة تساعد على تحسين الحالة النفسية والتخلص من مشاعر القلق. وهو ما تذكّر به أيضاً منظمة الصحة العالمية التي أشارت في تقاريرها إلى أن من المهم ممارسة من 75 إلى 300 دقيقة من الرياضة أسبوعياً.

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