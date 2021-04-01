طرق لحرق السعرات الحرارية بحركات يومية بسيطة!

الوكيل الاخباري - لا يحب الكثيرون ممارسة التمارين الرياضية من أجل خسارة الوزن وحرق السعرات الحرارية. ولهؤلاء نقول إنه يمكنهم الوصول إلى هذه النتيجة من خلال القيام ببعض الحركات اليومية البسيطة.

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- الطهو وأداء الحركات التي تتطلبها عملية تحضير المأكولات حيث تشير دراسة حديثة إلى أن هذا يمكن أن يساعد على حرق نحو 150 سعرة في الساعة الواحدة.



- القيام ببعض النشاطات الذهنية. فهذا يعمل على تحفيز نشاط الدماغ. كما أن التركيز لمدة ساعتين يمكن أن يؤدي إلى فقدان نحو 130 سعرة حرارية.



- شرب الماء. فهذا لا يساعد على ترطيب الجسم فحسب، بل يساهم في قطع الشهية أيضاً. ولهذا من المهم فعل هذا في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية، لأنه يحفز عملية الأيض ويمنع تراكم الدهون في الجسم أيضاً.



- القيام بالأعمال المنزلية حيث يمكن كنس الأرضية وغيره من المهمّات حرق ما لا يقل عن 240 سعرة حرارية في الساعة الواحدة. كما يمكن تشذيب عشب الحديقة أن يساعد على فقدان 325 سعرة في الوقت نفسه.



ومن المهم أيضاً عدم تناول الطعام بسرعة، ومن الأفضل فعل هذا ببطء لأنه يسرّع عملية الشعور بالشبع ويمنع زيادة الوزن، كما أنه يؤدي إلى توفير 300 سعرة حرارية في الوجبة الواحدة.

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