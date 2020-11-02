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الإثنين، 02-11-2020 04:11 م

تعرف على فئة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالصدفية

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الوكيل الاخباري - كشفت طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية، أن هناك مجموعة من الاشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية، ومن بينهم الاشخاص المدخنين.

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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن الدكتورة غريس عبيد الطبيبة الاختصاصية في الأمراض الجلدية قولها إن: الصدفية قد تصيب أي شخص "لكن ثمة عوامل معينة تساهم أكثر في ظهورها بدءا من العامل الجيني الذي يلعب الدور الأساسي في جعل الشخص أكثر عرضة للصدفية".

 

وأوضحت أن هناك عوامل محيطة قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالصدفية، التي تظهر كبقع حمراء مع قشرة بيضاء في مناطق عديدة في الجسم.


وبينت أن من بين هذه العوامل:

- التدخين.

- بعض أدوية الضغط.

- بعض مضادات الالتهابات.

- العقاقير التي تحتوي على الكورتيزون.

 

كما أشارت إلى أن العامل النفسي يلعب دورا في الإصابة بالصدفية، موضحة أن الإصابة به تزيد في الأزمات النفسية.


وبحسب الطبيبة فقد ازدادت حالات الصدفية إلى حد كبير في هذه المرحلة بسبب الأوضاع الصعبة التي يغلب عليها التوتر، وأشارت إلى أن الصدفية تعتبر من الأمراض الجلدية المزمنة وتصيب نسبة 2% من الناس، وهي غير معدية وهذا ما يجب أن يدركه الجميع حيث يجب عدم التخوف من التقاط عدوى الصدفية.

 

سبوتنيك

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