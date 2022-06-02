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الخميس، 02-06-2022 02:54 م

تعرف على فوائد الدراق الصحية والجمالية

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الوكيل الإخباري - فوائد الدراق لا تعد ولا تحصى، الدراق يعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان ويساعد تناول الدراق في خفض خطر الإصابة بالسرطان وذلك بسبب احتواءه على مستويات مرتفعة من فيتامين سي والذي يعمل كمضاد للاكسدة، ومن فوائد الدراق أيضاً تعزيز صحة البشرة، واستخدامات الدراق تحسين عملية الهضم، ومصدراً للمعادن المختلفة.

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فوائد الدراق الصحية والجمالية :


1- فوائد الدراق الصحية غني بالفيتامينات لاسيما الفيتامين A وC وE وB6 بالإضافة الى احتوائه على مجموعة من أحماض النياسين وحمض الفوليك.


2- فوائد الدراق الصحية خسارة الوزن: يتميز الدراق بأنه قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تشعرك بالشبع وهذا ما يجعله خياراً جيداً لخسارة الوزن.


3- فوائد الدراق الصحية يحتوي الدراق على نسبة كبيرة من الألياف والمعادن وأهمها البوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم.


3- فوائد الدراق الصحية يحارب أمراض القلب: بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتفادي الترسبات في الأوعية الدموية.


4- فوائد الدراق الصحية يحارب السرطان: يعتبر الدراق مصدرا مهماً ورئيسياً لمادة البيتاكاروتين، مضادات الأكسدة القوية، وفيتامين C التي تقلل مخاطر الإصابة ببعض انواع السرطانات ومكافحة تشكل الأورام.


5- يحافظ على صحة العيون: بما انه غني بالفيتامين A و C يساعد الدراق في المحافظة على سلامة العينين والرؤية وتجنب الإصابة بأمراض العين.


6- فوائد الدراق الصحية صحة الجهاز الهضمي: يعتبر الدراق منظفاً جيداً للأمعاء لاحتوائه على الألياف الطبيعية كما انه يساعد في التخلص من الإمساك.


7- فوائد الدراق الصحية ينظم مستوى السكري: أثبتت الدراسات ان احتواء الدراق على الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكري والأنسولين في الدم.


8- فوائد الدراق الصحية جمال البشرة ومكافحة الشيخوخة: يعدّ الدراق من المصادر الغنية بالمغذيات والفيتامينات المفيدة للبشرة وصحتها. كما ان احتواءها على مضادات الأكسدة يحمي الجلد ويحارب علامات الشيخوخة كما ان وجود الكولاجين يساعد في تجدد الخلايا والحفاظ على صحة البشرة ومرونتها.

 

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