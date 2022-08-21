الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد زوار البترا 51% خلال الشهور الـ7 من العام الحالي

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

سانا: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

ارتفاع حجوزات المزارع 20% بالتزامن مع احتفالات التوجيهي

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي

الأحد، 21-08-2022 11:34 ص

تعرف على فوائد النحاس للصحة

اهم-١٠-فوائد-للنحاس-1


الوكيل الإخباري - نقص النحاس قد يتسبب في الكثير من المخاطر الصحية لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية به، في التقرير التالي إليكم أعراض نقص النحاس بالجسم.

النحاس يعتبر من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم، حيث إنه مسؤول عن العديد من الوظائف التي تقوم بها بعض الأعضاء، فهو مهم للحفاظ على صحة العظام والجهاز العصبي وتقوية المناعة، وإن النقص في النحاس قد يتسبب في العديد من المشكلات الصحية، إليكم أهم فوائد النحاس وأعراض نقصه بالجسم والأطعمة الذي يوجد بها.

اضافة اعلان

 

فوائد النحاس للصحة:
- النحاس من المعادن التي لها دور مميز في تقوية الجهاز المناعي مما يقي من التعرض للأمراض المختلفة.

 

- الوقاية من الإصابة بمرض فقر الدم والأنيميا، حيث أنه يساعد على زيادة امتصاص الحديد في الجسم.


- النحاس مهم لتقوية العظام والمفاصل، حيث أنه يعمل على الوقاية من هشاشة العظام والتقليل من نسبة الإصابة بالتهابات المفاصل، فضلاً على أنه يساعد على تعزيز وتقوية العضلات.


- يعتبر من المعادن المميزة التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي والدماغ، كما أنه يساعد على زيادة معدل الذكاء وتقوية الذاكرة.


- النحاس يساعد على تحفيز الكولاجين بالجسم والبشرة، وهذا بدوره يقلل من العلامات الدقيقة والتجاعيد والمشكلات المختلفة للبشرة.


- النحاس يزيد من إنتاج الميلانين في الجسم والذي يعتبر المسؤول عن لون الشعر، وهذا يقلل من التعرض إلى الشعر الأبيض.

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
47-120336-drinks-treat-anemia-2

ما هو أفضل عصير لفقر الدم؟

406518868-H-436x300

علاج طفح سيلان اللعاب لدى الرضع

download

دراسة.. نصف وفيات السرطان يمكن تجنبها

مشروبات-حارقة-للدهون

نصائح لاختيار مشروب صحي

2019_9_19_11_19_28_431

مخاطر لم تتوقعها عند استخدام الواقي الشمسي

20190908115103513

أسباب آلام المعدة

أخبار متعلقة
prickly pear (5)

فوائد التين الشوكي على صحة الإنسان

collagen-foods

ابرز مصادر الكولاجين الطبيعية