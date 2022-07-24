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الأحد، 24-07-2022 03:29 م

تعرف على فوائد تناول الفواكة المجففة

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الوكيل الإخباري - الفواكه المجففة هي تلك التي تمت إزالة كل المحتوى المائي منها من خلال طرق التجفيف، لتبقى فاكهة مجففة صغيرة وكثيفة الطاقة. ومن أكثر الفواكه المجففة شيوعاً الزبيب، يليه التمر والبرقوق والتين والتوت والمشمش. كما تتوفر أيضاً أنواع أخرى من الفاكهة المجففة، أحياناً في شكل حلوى مثل: المانجو والأناناس والتوت البري والموز والتفاح وغيرها. 

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إليك فوائد تناول الفواكه المجففة يومياً:

 

- تزويد الجسم بالمغذيات

- التحكم في مرض السكري
- تقوية جهاز المناعة
- تحسين صحة القولون والجهاز الهضمي
- المساعدة على حمل صحي
- تعزيز فقدان الوزن
- تحسين صحة القلب
- الحفاظ على صحة البشرة
- التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية
- تعزيز الطاقة

سيدتي

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