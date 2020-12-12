تعرّف على مخاطر هذه الأطعمة عند تناولها ليلاً

الوكيل الإخباري _ يعد تناول العشاء المتأخر من الامور التي توثر على صحة الانسان ، وتعرضه لمضاعفات خطيرة، وقد حذر الدكتور سيرغي أغابكين والطبيب ميخائيل غينسبورغ، من تناول بعض المواد الغذائية خلال وجبة العشاء :

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-الموالح

حيث تسبب الأطعمة المالحة احتجاز السوائل في الجسم، لذلك يستيقظ الذين تناولوها في العشاء وأجسامهم منتفخة ووجوهم ممتلئة بالتجاعيد وليست في حالتها الطبيعية.

-المخللات

-النقانق

لأنها غنية بالأمل اح. ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة.

-منتجات اللحوم المعالجة

-الخبز الأبيض.

يحتوي على مؤشر مرتفع لمستوى السكر، لذلك يزيد تناوله بصورة حادة مستوى السكر في الدم.



المصدر : الامارات نيوز



