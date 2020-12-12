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السبت، 12-12-2020 11:39 ص

تعرّف على مخاطر هذه الأطعمة عند تناولها ليلاً

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الوكيل الإخباري _ يعد تناول العشاء المتأخر من الامور التي توثر على صحة الانسان ، وتعرضه لمضاعفات خطيرة، وقد حذر  الدكتور سيرغي أغابكين والطبيب ميخائيل غينسبورغ،  من تناول بعض المواد الغذائية خلال وجبة العشاء :

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-الموالح

حيث تسبب الأطعمة المالحة احتجاز السوائل في الجسم، لذلك يستيقظ الذين تناولوها في العشاء وأجسامهم منتفخة ووجوهم ممتلئة بالتجاعيد وليست في حالتها الطبيعية.

 

-المخللات

 

-النقانق

لأنها غنية بالأمل اح. ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة.

 

-منتجات اللحوم المعالجة

 

-الخبز الأبيض.
يحتوي على مؤشر مرتفع لمستوى السكر، لذلك يزيد تناوله بصورة حادة مستوى السكر في الدم. 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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