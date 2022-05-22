تعرف على مرض البهاق وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - البهاق هو مرض يصيب الجلد، يمكن ملاحظته حين تفقد بعض البقع بالجلد لونها الأصلي ليصبح أفتح.

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أعراض مرض البهاق؟



تعتمد أعراض البهاق على نوعه:



1- بهاق الأطراف والوجه:

يؤثر هذا النوع على المناطق الجلدية حول الفم، العينين، و الأذن بالإضافة إلى جلد اليدين و الوجه.



2- البهاق الموضعي (البؤري):

يؤثر هذا النوع على منطقة واحدة فقط أو بعض المناطق القليلة من الجلد.



3- البُهاق الجزئي:

يوثر هذا النوع على جزء واحد من الجسم، يبدأ في الظهور بالمراحل العمرية المبكرة و يكون نشط لمدة عام أو اثنين ثم يتوقف.



4- البهاق العام:

يؤثر هذا النوع على عدة أجزاء من سطح الجلد، و يتميز بنمط تماثلي.



5- البهاق الشامل:

يؤثر هذا النوع على سطح الجلد بالكامل و يتغير اللون بجميع المناطق.



ماذا عن علاجه؟

يجب الأول الخضوع للفحص على يد طبيب جلدية لتشخيص الحالة و تحديد نوع البهاق.

و من طرق العلاج المحتمل استخدامها:

1- العلاج الدوائي.

2- العلاج الضوئي.

3- العلاج الجراحي.



و لكن ما الذي يسبب الإصابة بالبهاق؟

تحدث الإصابة بالبهاق عندما تتوقف الخلايا عن إنتاج مادة الميلانين أو صبغة الجلد، يمكن أن يحدث هذا التوقف بسبب موت الخلايا أو لفشلها.



عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالبهاق:

1- عوامل وراثية.

2- خلل في المناعة الذاتية.

3- صدمة تصيب الجلد مثل التعرض لمواد كيميائية أو حرق بسبب الشمس

السعودي

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