ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل

07:46 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745530 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين، الثلاثاء، إنه سيُجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، أو في وقتٍ مبكر من الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وبعد اجتماعه مع بوتين في ولاية ألاسكا الشهر الماضي، لم يُحرز ترامب تقدمًا يُذكر نحو هدفه المتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا.