الأربعاء 2025-09-10 08:16 ص
 

ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
 
الأربعاء، 10-09-2025 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين، الثلاثاء، إنه سيُجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، أو في وقتٍ مبكر من الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وبعد اجتماعه مع بوتين في ولاية ألاسكا الشهر الماضي، لم يُحرز ترامب تقدمًا يُذكر نحو هدفه المتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 10-9-2025

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ترامب وبوتين

عربي ودولي ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل

فلسطينيتان بالقرب من جثمان شهيد في

فلسطين شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- تعلن شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة معان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

إسرائيل استهدفت قيادات حماس في قطر

عربي ودولي سفير إسرائيل لدى واشنطن يهدد باستهداف قيادة حماس مجددا

رافعة

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر



 
 





الأكثر مشاهدة