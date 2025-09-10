البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

08:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745533 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني، نيابةً عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار 28 للعام الحالي من سندات الخزينة، بقيمة 100 مليون دينار. اضافة اعلان





ووفق بيانات البنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 11 أيلول 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 أيلول 2025.



وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة، تتراوح بين عامين وعشرين عامًا، وتتنوّع بين السندات الحكومية/الخزينة، والسندات التي تُصدرها الشركات.



فيما تُعدّ أذونات الخزينة أدواتِ دينٍ حكومية قصيرة الأجل، تُصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتتميّز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراءً.