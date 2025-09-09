جدل على "تيك توك".. هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟

الوكيل الإخباري- تشهد منصة "تيك توك" منذ أيام جدلاً واسعاً حول علاقة شاي الماتشا بتساقط الشعر، بعد انتشار مقاطع فيديو تزعم أن الإفراط في تناوله قد يسبب هذه المشكلة.

▪️ ما الحقيقة؟

حتى الآن، لا توجد أي دراسة علمية موثوقة تثبت أن شاي الماتشا يسبب تساقط الشعر بشكل مباشر. بل على العكس، يُعرف عن الماتشا احتواؤه على مضادات أكسدة مثل الكاتشينات والـL-theanine، التي تعزز الدورة الدموية وتقلل التوتر – وهما عاملان مهمان لصحة الشعر.



▪️ أين تكمن المشكلة؟

الإفراط في تناول الماتشا (أكثر من 3 أكواب يوميًا)، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، قد يؤدي إلى ضعف امتصاص الحديد بسبب احتوائه على التانينات. هذا الأمر قد يؤثر سلباً على صحة الشعر، إذ أن نقص الحديد من الأسباب الغذائية الشائعة لتساقطه.



▪️ من الأكثر عرضة للتأثر؟

النساء المصابات بفقر الدم أو انخفاض مخزون الحديد

النباتيون

من يشربون الماتشا على معدة فارغة بانتظام



▪️ التوصيات:

الاكتفاء بكوب إلى كوبين يوميًا

عدم تناوله مع المكملات أو الأطعمة الغنية بالحديد

تناوله بعد الفطور وليس على معدة فارغة

إجراء تحليل دم دوري لمراقبة مستويات الحديد



الخلاصة: الماتشا لا يسبب تساقط الشعر إلا في حالات مرتبطة بنقص الحديد وسوء التغذية. أما تناوله باعتدال، فهو آمن بل وقد يكون مفيدًا لصحة الشعر.