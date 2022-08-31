تغيير عفش بيتك مهم لصحتك تعرف على الاسباب

الوكيل الإخباري - يمكن للتغييرات الصغيرة أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياتك وصحتك، لكن هل تعلم أن الأثاث يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في راحتك ومزاجك وحتى رفاهيتك؟ يقضي معظمنا جزءًا كبيرًا من الوقت في المنازل، لذلك فمن المنطقي أن يكون لها تأثير كبير على حياتك، من الحساسية إلى الربو ومشاكل الظهر، ويمكن للأثاث القديم أن يؤثر سلبًا على حياتك بطرق لم تفكر بها من قبل.

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كيماويات غير صحية

وجدت دراسة قادها باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الأرائك المصنوعة قبل عام 2014 مملوءة على الأرجح بمواد كيميائية قد تكون ضارة بصحتك، تم ربط الإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل الموجودة فيها بأمراض الغدة الدرقية لدى النساء، فضلاً عن السرطان وضعف التعلم ومشاكل الإنجاب والربو والحساسية.

عث الغبار

عث الغبار من المعروف أنها تتغذى على خلايا الجلد التي تسقط من البشر، وتزدهر في البيئات الدافئة والرطبة، يوجد عث الغبار بشكل عام في "الفراش والأثاث والسجاد"، وعث الغبار موجود في كل مكان يعيش فيه البشر.

نصائح مفيدة يجب وضعها في الاعتبار

إذا كنت لا تستطيع استبدال الخزائن والأريكة والمراتب وأي شيء آخر على الفور، يمكن للنباتات المنزلية أن تساعد في تصفية الهواء في المنزل، لذلك ربما يكون من المفيد الاستثمار في القليل من المساحات الخضراء.

اليوم السابع

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