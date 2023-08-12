تفاصيل مرض المعيقلي .. لماذا توقف إمام الحرم عن الصلاة فجأة؟

الوكيل الإخباري- تعرض الدكتور ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، لوعكة صحية أمس خلال أداء صلاة الجمعة، ولم يستطع إكمال الصلاة، وحل محله الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وتبين أن المعيقلي قد أصيب بحالة من الإرهاق والتعب الشديد جعلته يحتاج إلى الراحة، فما تفاصيل تلك الحالة والعوامل المساهمة في التعرض لها؟

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أعراض الإجهاد الشديد



-صعوبة في التركيز والانتباه.

-فقدان الطاقة.

-ألم وضعف في العضلات.

-إجهاد العين.

-ألم وإجهاد في الساقين.

-تعب عام بالجسم.

-تنميل الأكتاف.

-عدم القدرة على التوازن الكامل.



لماذا تحدث نوبات الإجهاد الشديد؟

تساهم العديد من العوامل والأسباب في حدوث نوبات الإجهاد الشديد، التي ربما تكون مؤقتة أو مستمرة فترة تصل إلى 6 أشهر، ومن بين تلك الأسباب سوء التغذية والضغط العصبي وتناول أدوية معينة والأرق واضطرابات النوم، حسبما نشر موقع "My Cleveland Clinic".



ويمكن أن تؤدي بعض المشكلات الصحية أيضًا إلى حدوث ذلك، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى ومشكلات القلب والرئتين واضطرابات في الهرمونات أو المناعة والإصابة بالأمراض المزمنة أو الجفاف أو الأنيميا أو زيادة الوزن.



إجراءات التعامل مع نوبات الإجهاد الشديد

يحتاج الشخص في حال التعرض إلى الإجهاد الشديد لتغيير نمط الحياة من أجل تحسين الأعراض، ويشمل ذلك ما يلي:



-النوم العميق كل ليلة من 7-9 ساعات، مع الامتناع عن تناول الكافيين قبل النوم.



-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يشمل تناول المزيد من الخضروات والفواكه.

-شرب كمية كافية من المياه للوقاية من جفاف الجسم.



-الراحة والاسترخاء عن طريق ممارسة تمارين اليوجا والتأمل لتخفيف الضغط العصبي.



-محاولة فقدان الوزن حال زيادته عن الحد الطبيعي.



متى يستدعي الإجهاد الشديد القلق؟

هناك بعض الحالات التي يتوجب فيها القلق ومراجعة الطبيب المختص عند التعرض لنوبات الإجهاد الشديد، ومن بينها:



-ظهور أعراض مفاجئة وغير معروف سببها.



-استمرار الأعراض أكثر من يومين.



-عدم القدرة تمامًا على القيام بأي مجهود أو ممارسة الأنشطة اليومية الطبيعية.



-ضيق التنفس.



-زيادة سرعة ضربات القلب.



-الصداع الشديد ومشكلات في الرؤية.



-القيء والغثيان وألم البطن.



