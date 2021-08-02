تقرير يعدد 8 علاجات منزلية للتخلص من النظارات الطبية

الوكيل الاخباري - تعيق النظارات الطبية استمرارية الحياة اليومية بشكل مريح لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، فيعتبرونها غير مريحة أو غير ملائمة للحياة العامة، فيسعون للتخلص منها بكافة الطرق.

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واقترح موقع "أونلي ماي هيلث" العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساعد على تحسين البصر ومنها:



عصير جزر

يشتهر الجزر بغناه بالبيتا كاروتين وفيتامينات( E وC وA) والتي تساعد في تحسين البصر، كما يحتوي الجزر على بيتا كاروتين و"فيتامين ب 12" المفيدين للعينين، وبذلك يمكن التخلص من النظارات بتناول عصير الجزر.



المعالجة المائية

يساعد العلاج المائي في تقليل إجهاد العينين وإزالة الأوساخ وجزيئات الغبار الزائدة، وذلك عن طريق رش العينين بالماء عدة مرات باليوم، وتُحسن الكمادات الساخنة أو الباردة على العينين من تدفق الدم.



تمارين العين

تميل عضلات العين إلى الضعف بسبب الإجهاد الشديد الناتج عن أنشطة مثل القراءة تحت الضوء الخفيف أو مشاهدة التلفزيون، فتعمل بعض التمارين الرياضية مثل التدوير الخفيف واللطيف إلى إراحة العينين والتخلص من النظارات الطبية.



عصير الكزبرة

ينصح الخبراء بقطر بضع قطرات من عصير الكزبرة في كلتا العينين وإبقائهما مغلقتين لمدة 10 دقائق، ما يساعد في تحسين البصر والتخلص من النظارات الطبية، كما يمكن تناول عصير الكزبرة المقوي للعينين.



تجنب التدخين

وينصح الخبراء بالابتعاد عن التدخين سلبيا كان أم إيجابيا للتخلص من تلك النظارات أو العدسات اللاصقة وتحسين البصر، ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل مخاطر العديد من مشاكل العين.



توت غوجي

يحتوي توت غوجي على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مشاكل العين، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة والتي تساعد على التخلص من النظارات، ويمكن استهلاك توت غوجي في أشكال مختلفة مثل الخام والعصير والعصائر.



الخضار الورقية الخضراء

تساعد الخضار الورقية الخضراء بما في ذلك الفاصوليا والسبانخ والبروكلي وبراعم بروكسل في تحسين الرؤية، ويعتبر سلق الخضار من أفضل الطرق لتناولها.



اليوغا

تُحسن اليوغا من البصر بشكل فعال وهي علاج منزلي ممتاز للتخلص من النظارات، حيث يعد من المفيد القيام بتجربة الوقوف على الرأس بدعم من الحائط، لمدة 10 دقائق تقريبا كل صباح، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي.



المصدر : سبوتنك